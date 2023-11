Marido de Claudia Raia mostra o filho fazendo careta: "Não aguento"

Jarbas Homem de Mello, marido da atriz Claudia Raia, encantou os seguidores ao postar uma foto do filho, Luca, fazendo careta

Jarbas Homem de Mello fez a alegria dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 28, ao postar um novo clique do filho, Luca. O menino, que está com nove meses, é fruto do seu casamento com a atriz Claudia Raia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator e apresentador postou uma foto em que o herdeiro aparece fazendo careta, e brincou com a situação: "Ainda faltam 4 dias pro final de semana? Minha nova careta! #paibabao", se derreteu o artista.

O registro deixou os internautas completamente apaixonados. "Lindo", disse um seguidor. "Que careta mais linda! Amo muito", escreveu outra. "Não tenho condições", falou uma fã. "Muito engraçada essa carinha que ele fez!", comentou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Jarbas encanta os fãs com fotos do filho. Recentemente, o marido de Claudia Raia postou uma foto de Luca dando um belo sorriso, e falou sobre poder aproveitar o dia ao lado do bebê. "Domingo de manhã e dia de dengo na cama do papai!", escreveu o famoso, acrescentando as hashtags 'pai babão' e 'amor maior do mundo'.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia e Jarbas levam o filho para dia de trabalho

Será que Luca vai herdar a veia artística da família? Se depender dos papais, pode ser que sim! Isso porque Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello já estão levando o pequeno para conhecer os bastidores do teatro.

Nesta última quinta-feira, 23, os atores dividiram um registro fofíssimo em que mostram o pequeno em seu trabalho. Através dos stories do Instagram, o casal dividiram uma publicação feita por um dos membros da equipe do espetáculo ‘Tarsila’, que será estrelado por eles. No registro, o bebê aparece sorridente no colo da mamãe e de alguns outros colegas de elenco em meio aos bastidores da peça: 'Baby Luca está em casa', escreveram em inglês. Confira!