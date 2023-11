Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello levam o filho para dia de trabalho

Quem aguenta? Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello encantam ao exibir o filho Luca sorridente nos bastidores de espetáculo teatral

Será que Luca vai herdar a veia artística da família? Se depender dos papais, pode ser que sim! Isso porque Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello já estão levando o pequeno, que tem apenas nove meses, para conhecer os bastidores do teatro. Nesta quinta-feira, 23, os atores dividiram um registro fofíssimo em que mostram o pequeno em seu trabalho.

Através do stories do Instagram, Claudia e Jarbas dividiram uma publicação feita por um dos membros da equipe do espetáculo ‘Tarsila’, que será estrelado pelo casal de atores. No registro, o bebê aparece sorridente no colo da mamãe e de alguns outros colegas de elenco em meio aos bastidores da peça: “Baby Luca está em casa”, escreveram em inglês.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello levam Luca para o trabalho - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou, os atores têm se preparado para voltar aos palcos depois de passar uma temporada em casa com a chegada do menino. Após sua participação na novela da Globo 'Terra e Paixão', Claudia está passando por uma imersão para se caracterizar como a icônica pintora Tarsila do Amaral, enquanto Jarbas dará vida a Oswald de Andrade.

Em suas redes sociais, o casal divide detalhes da preparação para o retorno triunfal: “Todos os dias eu paro e penso: O que Tarsila diria sobre o momento que estamos vivendo? Como ela pintaria o mundo como ele é hoje? Ou como ela olharia para arte contemporânea? Um grande mistério e uma verdadeira honra”, Claudia celebrou o papel.

Vale lembrar que além de Luca, que está com nove meses, Claudia também é mãe do empresário Enzo Celulari, de 26 anos, e da estudante Sophia Raia, que está com 20 anos. Ambos são frutos de um antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Já Jarbas está vivendo a paternidade pela primeira vez com a chegada do pequeno.

