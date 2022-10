Claudia Raia esbanja alegria e exibe o barrigão de grávida em novo vídeo dançando

A atriz Claudia Raia apareceu dançando em novo vídeo que mostrava o barrigão de grávida e um sorriso estampado no rosto

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 19h55

Na tarde desta quinta-feira, 20, Claudia Raia (55) surgiu em seu Instagram esbanjando alegria e beleza ao exibir o barrigão de sua terceira gravidez.

Grávida de seu primeiro filho com o marido Jarbas Homem de Mello (53), a atriz apareceu com um cropped azul com mangas compridas e uma saia longa da mesma cor dançando ao som da música Baby Mama.

“Dançando desde a barriguinha da mamãe”, escreveu a mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia na legenda do vídeo em que esbanjava alegria.

Os seguidores da futura mamãe de Luca fizeram chover elogios nos comentários do vídeo! “Linda gravidinha, que Deus te abençoe Claudia, você é maravilhosa”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Simplesmente maravilhosa”.

Belíssima!

Na última terça-feira, 18, Claudia esbanjou beleza ao ser fotografada em evento exibindo o barrigão de grávida com um look luxuoso.

A estrela surgiu com um vestido bege justíssimo ao corpo e com recortes estratégicos na região da barriga, que evidenciaram a espera dela pelo nascimento de Luca.