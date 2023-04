Claudia Raia encanta ao exibir novas fotos do filho caçula com o marido: 'Domingo'

Claudia Raia flagra o filho caçula, Luca, dormindo ao lado do papai, Jarbas Homem de Mello, no sofá de casa

A atriz Claudia Raia (56) explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 30, ao mostrar novas fotos do seu filho caçula, Luca (2 meses), com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). Ela flagrou um momento encantador dos dois juntos na casa da família e fez questão de compartilhar com os fãs.

Nas fotos, Jarbas e Luca apareceram dormindo juntos durante a tarde em casa. Em outro retrato, o papai coruja surgiu sorridente com o bebê no colo. “Domingo com o papai”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Ai papai mais lindo! Ai bebê mais lindo”, afirmou um seguidor. “Muito igual o pai! Que bebê lindo, benza Deus”, comentou outro. “Ficou emocionada toda vez que vejo foto de vocês com ele”, afirmou mais uma.

Vale lembrar que Claudia Raia engravidou aos 55 anos do seu terceiro filho. Ela também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Jarbas Homem de Mello exibe vídeo do filho

O ator Jarbas Homem de Mello encantou seus fãs neste sábado, 29, ao mostrar um novo vídeo de seu filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia. O papai coruja registrou quando o menino estava se divertindo ao mexer os braços e as pernas.

O artista brincou que o herdeiro estava dançando. “Pra comemorar o dia internacional da dança, uma coreografia criada e executada pelo artista Luca”, disse ele na legenda.