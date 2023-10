Claudia Raia celebra mesversário de Luca com nova conquista do caçula: "Maior presente"

Luca, filho caçula de Claudia Raia, está completando oito meses e mostrou que está crescendo com nova conquista; confira o vídeo!

O pequeno Luca, filho caçula da atriz Claudia Raia, está a cada dia maior! Nesta quarta-feira, 11, ele completou 8 meses e a mãezona comemorou a data especial com uma nova conquista do herdeiro. Nas redes sociais, ela revelou que o bebê já está engatinhando e celebrou o seu avanço.

Através dos stories de seu Instagram, a artista compartilhou o vídeo de seu marido e pai da criança, Jarbas Homem de Mello, que mostrou pela primeira vez Luca engatinhando sozinho. No vídeo, onde o pequeno apareceu engatinhando com a babá, ele celebrou na legenda.

"Oi gente aprendi a engatinhar, e a torcida foi muito grande né mamãe @claudiaraia e tia @deolindoflavia… agora rumo às olimpíadas. #paibabão", escreveu o ator na publicação. Ao republicar o vídeo, Claudia aproveitou para comentar sobre o mesversário de Luca.

"Meu Bililico faz 8 meses hoje! O maior presente pra mamãe e pro papai é ver seus primeiros passinhos engatinhando", a atriz se derreteu nos stories. Com muita alegria, o bebê apareceu com um sorrisão no rosto.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia e a filha são barradas em balada de Nova York

Na último dia 6, Claudia Raia divertiu seus seguidores ao contar que seus planos noturnos em com a filha, Sophia Raia, não deram muito certo. As duas estão passando dias juntinha em Nova York, nos Estados Unidos, onde a herdeira cursa a faculdade.

A atriz compartilhou um vídeo em que aparece se produzindo ao lado da menina para curtir a noite com algumas amigas. Na gravação, Claudia deu detalhes sobre a programação. "Estou aqui em Nova Iorque cuidando da minha pequena grande mulher e ela disse para mim 'quando você vier, vou te levar em uma balada'... Peguei um macacão anos 80, estou botando fé na balada!", disse ela, ao mostrar detalhes da produção.

Mas o plano das duas não deu muito certo. É que Claudia revelou que o grupo acabou barrado na porta do local, contudo, ela não explicou o motivo. "No dia que resolvemos ir pra balada, fomos barradas na porta [risos], não está fácil para ninguém", brincou ela na legenda da publicação, deixando os fãs curiosos. "Barradas por qual motivo?", questionou seguidora, que ficou sem resposta.