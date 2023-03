Claudia Raia baba ao mostrar momento fofo de Jarbas Homem de Mello com o filho

Atriz Claudia Raia se derrete ao flagrar momento de muito amor do marido, Jarbas Homem de Mello, com o herdeiro recém-nascido, Luca

A atriz Claudia Raia (56) encheu suas redes sociais de amor ao dividir com os seguidores um momento encantador do marido, Jarbas Homem de Mello (53), com o filho deles!

Mamãe coruja, a artista se derreteu pelo amado e o herdeiro Luca, que tem menos de um mês de vida, nos stories de seu Instagram, na manhã desta quinta-feira, 02.

No flagra da atriz, o dançarino e ator aparece com o pequeno em seu colo, enchendo o bebê de carinho em seu rostinho e no maior chamego. "Você ia chorar? Agora nanou de novo. Tá na hora de mamar, bebê. Sabia? 'Ai, que sono, papai'. Ai, meu Deus, que príncipe lindo", declarou Jarbas para o filho. "Um papai apaixonado", escreveu Claudia na publicação.

Claudia deu à luz ao terceiro filho, Luca, no dia 11 de fevereiro. A artista já é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20, do relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Confira o flagra de Claudia Raia de Jarbas Homem de Mello com o filho Luca

Claudia Raia mostra momento real da maternidade com o filho

Claudia Raia encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com o filho recém-nascido, Luca. Nesta quarta-feira, 01, a famosa iniciou o dia amamentando o herdeiro mais novo e esbanjou amor na rede social ao exibir um registro especial do momento.

Mostrando seu lado real, a famosa apareceu sem maquiagem e ainda com cara de sono segurando o pequeno em seu colo. Fazendo contato 'pele a pele' com ele, Claudia surgiu radiante vivendo a conexão com menino.

"Bom dia, com a melhor sensação do mundo! Sentir meu filho nos braços! Luca, te amo meu filho!", disse a artista ao surgir agarradinha com o filho sem roupinha.

