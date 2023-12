Cintia Dicker e Pedro Scooby celebram primeiro ano de Aurora

"Nossa pequena gigante guerreira", Cintia Dicker e Pedro Scooby publicaram um vídeo em homenagem a pequena que completa um ano

Pedro Scooby e Cintia Dicker têm motivos para comemorar! Aurora, filha do casal de completa um ano nesta terça-feira, 26, Em comemoração ao aniversário da primeira filha do casal, os surfista e a modelo compartilharam um vídeo mostrando o nascimento da pequena.

"Dia de comemorar e agradecer pelo 1º ano de vida da nossa pequena gigante guerreira que tem o oceano no olhar e uma vontade imensa de viver", diz a legenda do vídeo publicado pelos dois. Aurora nasceu com uma malformação gastrointestinal congênita e precisou fazer uma cirurgia delicada logo após o nascimento.

“1 ano de Aurora , do nosso “amanhecer “do nosso sol que ilumina nossas vidas todos os dias. Dia de comemorar e agradecer pelo 1º ano de vida da nossa pequena gigante guerreira que tem o oceano no olhar e uma vontade imensa de viver. Vc é luz filha. TE AMO”, continuou Scooby na legenda do post

Nos comentários, seguidores comentaram o vídeo celebrando a vida da pequena: “Que lindo!!! Viva a Aurora tão esperada e amada”, comentou uma, “Titios amam vc! Seja feliz e abençoado e cresça saudável e feliz!”, desejou uma outra, “Muito amor pela Aurora e essa família amada!”, comentou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Cintia Dicker e Pedro Scooby abrem álbum de fotos do Natal

Nesta segunda-feira, 25, o casal abriu o álbum de fotos da celebração nas redes sociais e encantou seus seguidores. Ao lado de sua filha Aurora, os dois passaram a data no litoral do Rio de Janeiro, curtindo alguns dias quentes de praia.

Vestidos a caráter para curtir um refresco na água, a modelo posou de biquíni, enquanto segurava sua herdeira, que usou um vestido azul super fofo. Já o atleta apareceu apenas com um calção de praia. Cíntia ainda posou com outros membros de sua família, mostrou o rosto de sua filha de pertinho, exibiu algumas paisagens da praia e tirou alguns cliques da linda decoração de Natal de sua casa. "Feliz Natal da nossa família para a sua. SÓ AMOR!", escreveu ela na legenda da publicação.