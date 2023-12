Cintia Dicker e Pedro Scooby abrem álbum de fotos do Natal em família

Cintia Dicker e Pedro Scooby celebram o Natal em família e abrem o álbum de fotos da celebração nas redes sociais; confira!

O surfista Pedro Scooby e sua esposa Cíntia Dicker celebraram o dia de Natal com uma linda festa em família. Nesta segunda-feira, 25, o casal abriu o álbum de fotos da celebração nas redes sociais e encantou seus seguidores.

Ao lado de sua filha Aurora, de 11 meses, os dois passaram a data no litoral do Rio de Janeiro, curtindo alguns dias quentes de praia. Vestidos a caráter para curtir um refresco na água, a modelo posou de biquíni, enquanto segurava sua herdeira, que usou um vestido azul super fofo. Já o atleta apareceu apenas com um calção de praia.

Cíntia ainda posou com outros membros de sua família, mostrou o rosto de sua filha de pertinho, exibiu algumas paisagens da praia e tirou alguns cliques da linda decoração de Natal de sua casa. "Feliz Natal da nossa família para a sua. SÓ AMOR!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelas fotos. "Meu Deus como ela é linda", disse a influenciadora digital Viih Tube. "Como assim essa princesa já está desse tamanho? Preciosa demais!" escreveu um fã. "Feliz Natal, família linda", disparou outro. "Eu amoooo de todo meu coração essa família", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Pedro Scooby aproveita a véspera de Natal na praia com a família

No último domingo, 24, o surfista Pedro Scooby aproveitou a sua véspera de Natal passar passear na praia com sua filha caçula, Aurora, e sua esposa, Cíntia Dicker. Juntinhos, o trio foi visto pelos paparazzi enquanto saiam da orla no início da tarde, prontos para iniciarem a preparação da ceia.

No flagra, Scooby e a filha surgiram estilosos com óculos escuros. Enquanto isso, Cintia mostrou sua beleza impecável ao aparecer com maiô lilás cavado.

Vale lembrar que o surfista também é pai de Dom, Bem e Liz, que são frutos do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani e vivem em Portugal com a mãe.

Clique aqui e confira as fotos!