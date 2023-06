Cintia Dicker celebra mesversário da filha com festinha junina: “Arraiá da Aurora”

Cintia Dicker encanta ao exibir detalhes do mesversário da pequena Aurora, fruto do relacionamento com Pedro Scooby

A casa da modelo Cintia Dicker e do surfista Pedro Scooby está em festa! Na última segunda-feira, 26, a primogênita do casal, Aurora, completou seis meses de vida e ganhou um mesversário fofíssimo no tema juninho. Pelas redes sociais, a mamãe babona se declarou para a pequena e compartilhou detalhes da festinha.

Cintia abriu um álbum em que a bebê aparece vestida a caráter, com um salopete xadrez vermelho e uma blusinha branca. Além disso, a pequena segura um acessório para cabelo com um chapéu de palha em suas mãozinhas. Na decoração, ela ganhou vários docinhos na temática “Arraiá da Aurora”, como está escrito em seu bolo.

Na legenda dos registros, Cintia declarou todo o seu amor para a primeira herdeira: “6 meses de Aurora. A história mais bela que o destino escreveu em minha vida. Obrigada por ser minha filha”, a modelo escreveu. Scooby também se derreteu com a bebê nos comentários: “Bebezuca linda do papai e da mamãe! Tempo tá voando!”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Apaixonados, Pedro e Cintia tiveram a primeira filha em dezembro do ano passado. A pequena precisou passar por alguns procedimentos cirúrgicos e internações após ser diagnosticada com uma malformação na parede abdominal. Além disso, o surfista também é pai de Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, frutos do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani.

