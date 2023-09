Cinthia Toledo encanta ao celebrar o primeiro mês do filho: "Infinitamente mais feliz"

A repórter Cinthia Toledo postou um ensaio fotográfico do filho caçula, Gabriel, e celebrou seu mesversário

A jornalista Cinthia Toledo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico com o filho caçula, Gabriel, que completou seu primeiro mês de vida nesta sexta-feira, 29.

Em seu perfil no Instagram, a repórter da TV Globo postou duas fotos exibindo o caçula, e na terceira ela aparece ao lado do marido, o jornalista Filipe Serrano, e do filho mais velho do casal, Thiago, de 3 anos.

Ao publicar as imagens encantadoras, a mamãe se derreteu. "Faz um mês que a vida está mais completa, mais maluca e infinitamente mais feliz! Meu amor por você não cabe em mim, filho! Obrigada por ter vindo pra nossa família", declarou ela na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagens de mensagens carinhosas. "Lindo. Que Deus abençoe", disse uma internauta. "Parabéns, Gabrielzinho", escreveu outra. "Parabéns, lindinho. Que Deus te abençoe muito", falou uma fã. "Família linda", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cinthia Toledo (@cinthia.toledo_)

Recentemente, a repórter postou alguns cliques inéditos e se declarou para Gabriel. "Filho, você foi tão desejado, tão amado desde o primeiro instante. A caminhada foi mais dura do que a gente imaginava, mas o nosso encontro também foi mais intenso, mais encantador. E não é essa a graça da vida? Pregar peças, frustrar, mudar os caminhos e, apesar disso (ou por causa disso) provocar os mais lindos encontros! Amo você e seu irmão mais do que tudo nessa vida. E sou muito grata a Deus pela família que seu pai e eu formamos. Espero que você goste da nossa vida juntos!", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cinthia Toledo (@cinthia.toledo_)

Cinthia Toledo comemora aniversário em família

No dia 2 de setembro, Cinthia Toledo completou 38 anos e usou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração. Enquanto esperava para deixar a maternidade com o filho caçula nos braços, Gabriel, a jornalista foi surpreendida com balões e um bolinho. Depois, ela ganhou uma festa intimista em sua casa, ao lado do primogênito, Thiago, do marido, Filipe Serrano, e outros familiares.

"Tinha como ser mais especial?! Os 38 chegaram com você nos braços. E eu, que sempre amei festa, descobri que não tem jeito mais lindo de comemorar do que no silêncio do seu olhar. Porque ele traz música, filho. É pura poesia. Que a gente possa celebrar a vida sempre juntos daqui pra frente, com o seu pai e seu irmãozinho - nossa tão sonhada família! E que no meio das comemorações mais barulhentas, a gente carregue no silêncio do nosso coração a certeza de que o amor é o que vale nessa vida", escreveu na ocasião. Veja as fotos!