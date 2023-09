Após deixar a maternidade, Cinthia Toledo comemora aniversário em família: "Especial"

A repórter Cinthia Toledo comemorou o aniversário de 38 anos anos ao lado dos dois filhos, Thiago e Gabriel

Cinthia Toledo, repórter da TV Globo, usou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração de seu aniversário. Ela completou 38 anos de vida neste sábado, 2, e começou a celebrar o novo ciclo ainda no hospital.

Enquanto esperava para deixar a maternidade com o filho caçula nos braços, Gabriel, que nasceu na última quinta, 31, a jornalista foi surpreendida com balões e um bolinho. Depois, Cinthia ganhou uma festa intimista em sua casa, ao lado do primogênito, Thiago, de três anos, do marido, o jornalista Filipe Serrano, e outros familiares.

Ao dividir os registros, Toledo falou sobre comemorar a data com a família completa. "Tinha como ser mais especial?! Os 38 chegaram com você nos braços. E eu, que sempre amei festa, descobri que não tem jeito mais lindo de comemorar do que no silêncio do seu olhar. Porque ele traz música, filho. É pura poesia", começou o texto.

"Que a gente possa celebrar a vida sempre juntos daqui pra frente, com o seu pai e seu irmãozinho - nossa tão sonhada família! E que no meio das comemorações mais barulhentas, a gente carregue no silêncio do nosso coração a certeza de que o amor é o que vale nessa vida", finalizou.

Nos comentários, a repórter ganhou mensagens de felicitações. "Felicidade sempre, Ci! Deus te ilumine e abençoe!", disse uma seguidora. "Mais que especial, ficará na memória para sempre. Que Deus os abençoem infinitamente", desejou outra. "O maior presente", afirmou uma fã.

Confira as fotos da comemoração:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cinthia Toledo (@cinthia.toledo_)

O nascimento do filho caçula

Na última quinta-feira, 31, Cinthia Toledo, repórter dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, da TV Globo, usou as redes sociais para anunciar o nascimento de Gabriel, seu segundo filho com o jornalista Filipe Serrano, em um hospital de São Paulo. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques após o parto do bebê e celebrou a vida do menino.

"Gabriel. Meu menino anjo. Meu bebê arco-íris. Meu amor. Que benção receber você, ser sua mãe! Você veio no seu tempo e a espera valeu cada segundo. A nossa jornada tá só começando. Não vai ser fácil, filho. Mas vai ser lindo, cheio de amor. Sua mamãe nem acredita que você está aqui. Você tem o pai mais incrível desse mundo. E um irmãozinho que é só encanto", disse ela em um trecho da postagem.