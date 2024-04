Carol Sampaio anuncia nascimento do primeiro filho: "Explodindo de felicidade"

Nas redes sociais, a promoter Carol Sampaio compartilhou as primeiras fotos do filho, Antonio, que nasceu neste último sábado (6)

Carol Sampaio usou as redes sociais neste domingo, 7, para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, Antonio. O menino, fruto de seu casamento com o chefe Frederico Xavier, veio ao mundo neste último sábado, 6.

Em seu perfil oficial no Instagram, a promoter compartilhou alguns registros em que aparece com o herdeiro nos braços, e falou sobre a sua chegada. "E mesmo que eu procure palavras… impossível descrever o que estou sentindo… Antonio nasceu!!!! 6.04.24, 51 cm e 3.725kg. Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho, estamos aqui explodindo de felicidade", se derreteu a mamãe.

E completou: "Obrigada pelos registros mais lindos da nossa vida, Pamela Miranda. Dr. Viviane Monteiro, daqui a pouco tem um post só seu e da sua equipe, vocês são as melhores do mundo. Meu marido, sem palavras para o nosso amor e cumplicidade, juntos somos muito melhores", finalizou.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram o casal. "Viva", escreveu a atriz Nathalia Dill. "Deus abençoe", disse a atriz Flávia Alessandra. "Meu Deus, como ele é lindo, que benção meu amor, tia Preta já ama ele demais!!! Amo vocês!!!", falou a cantora Preta Gil. "Parabéns!!! Que vida linda que chega pra deixar o mundo mais bonito", comentou a cantora Ivete Sangalo.

