Carol Dias se derrete ao posar em momento fofo com as duas filhas: ''Meu lugar''

Modelo Carol Dias celebra Dia Internacional das Mulheres ao postar registro encantador no maior chamego com as filhas da relação com Kaká

A mamãe coruja Carol Dias (27) encheu seu feed de amor ao compartilhar um lindo clique em que aparece com as duas filhas, ambas do relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká (40).

Em sua conta oficial no Instagram, nesta quarta-feira, 08, a influenciadora digital declarou seu amor pelas herdeiras, Esther, de dois anos de idade, e a caçula recém-nascida, Sarah, que nasceu no dia 13 de fevereiro, ao comemorar o Dia Internacional das Mulheres.

Na imagem, a loira aparece amamentando a filha mais nova, enquanto a primogênita surgiu deitada em seu colo, recebendo carinho da mãe na cabeça. "Meu lugar com elas! Feliz dia da mulher para todas nós!", escreveu Carol Dias na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram Carol e elogiaram a família. "Lindaaaas", "Que fofas", "Que foto perfeita!", "Perfeição", "A foto mais linda desse dia, feliz dia, muito amor", "Parabéns! Dia da garra, do amor e da doçura", "Duas Kakazinhas lindas, Deus abençoe essa família", disseram os admiradores.

Confira Carol Dias se derrete ao posar com as duas filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@diasleite)

Carol Dias fala sobre Esther após nascimento da caçula

A modelo Carol Dias usou as redes sociais recentemente para comentar sobre a reação da primogênita, Esther, com a chegada da irmã caçula.

A pequena Sarah, do casamento de Carol com o ex-jogador de futebol Kaká, nasceu na última segunda-feira, 13. Ao compartilhar um registro da filha mais velha com vestido e asas de fada, a influenciadora digital falou um pouco sobre o comportamento da pequena após o nascimento da irmãzinha.

"ESTHER. Minha mocinha, que apesar de alguns altos e baixos com a chegada da “irmãzinha” tem demonstrado ser uma criança cuidadosa e amorosa", iniciou a mãe coruja em seu perfil no Instagram. Ela ainda comentou que esperava que não seria fácil a adaptação da filha mais velha com a bebê.

"Eu me preparei para algumas regressões da parte dela, mas por enquanto estamos tendo dias tranquilos por aqui, não quis chupeta, não quis mamar meu peito kkk, não quis sair da caminha dela para dormir com a Sarah no nosso quarto As peças estão se encaixando por aqui! Mas se não tivesse também estaria! Haha (Só quem é pai ou mãe vai entender a última frase) Deus é bom!", disse ainda.

