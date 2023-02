Carol Dias fala sobre Esther após nascimento da caçula: ''Alguns altos e baixos''

Modelo Carol Dias posta clique fofo da primogênita com Kaká, Esther, de fantasia e fala sobre a reação dela com chegada da irmã, Sarah

A modelo Carol Dias (27) usou as redes sociais na manhã deste domingo, 19, para comentar sobre a reação da primogênita, Esther, com a chegada da irmã caçula.

A pequena Sarah, do casamento de Carol com o ex-jogador de futebol Kaká (40), nasceu na última segunda-feira, 13. Ao compartilhar um registro da filha mais velha com vestido e asas de fada, a influenciadora digital falou um pouco sobre o comportamento da pequena após o nascimento da irmãzinha.

"ESTHER. Minha mocinha, que apesar de alguns altos e baixos com a chegada da “rimãzinha” tem demonstrado ser uma criança cuidadosa e amorosa", iniciou a mãe coruja em seu perfil no Instagram. Ela ainda comentou que esperava que não seria fácil a adaptação da filha mais velha com a bebê.

"Eu me preparei para algumas regressões da parte dela, mas por enquanto estamos tendo dias tranquilos por aqui, não quis chupeta, não quis mamar meu peito kkk, não quis sair da caminha dela para dormir com a Sarah no nosso quarto… As peças estão se encaixando por aqui! Mas se não tivesse também estaria! Haha (Só quem é pai ou mãe vai entender a última frase) Deus é bom!", disse ainda ao legendar a publicação.

Confira a foto fofa de Esther:

Carol Dias explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Sarah, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká. Nas imagens publicadas no feed do Instagram na noite de sábado, 18, a menina aparece usando um macacão branco e uma touca da mesma cor, e a mamãe coruja se derreteu. "Aiiii Sarah, precisava ser assim tão malavilhosinha da mamainnnn?", disse a modelo

Os cliques deixou os fãs encantados. "Perfeitinha","Que princesa mais linda. Apaixonada estou", "Que excesso de formosura. Deus abençoe esta pequenina", "Linda demais! A cara da Esther. Família muito abençoada", elogiaram.

