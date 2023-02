Carol Dias se derrete ao compartilhar novas fotos da filha recém-nascida, Sarah

A modelo Carol Dias encantou os seguidores ao mostrar fotos da filha, Sarah, que nasceu na última segunda-feira, 13

Carol Dias (27) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Sarah, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká (40).

Nas imagens publicadas no feed do Instagram na noite deste sábado, 18, a menina, que nasceu na última segunda-feira, 13, aparece usando um macacão branco e uma touca da mesma cor, e a mamãe coruja se derreteu. "Aiiii Sarah, precisava ser assim tão malavilhosinha da mamainnnn?", disse a modelo na legenda da publicação.

Os cliques deixou os fãs encantados. "Perfeitinha", disse uma seguidora. "Que princesa mais linda. Apaixonada estou", escreveu outra. "Que excesso de formosura. Deus abençoe esta pequenina", falou uma fã. "Linda demais! A cara da Esther… família muito abençoada!", comentou mais uma.

Confira as fotos da filha caçula de Carol Dias:

Esposa de Kaká mostra os quatro filho do ex-jogador juntos

Recentemente, Carol Dias deixou os seus seguidores encantados ao compartilhar um clique especial em suas redes sociais! Após dar à luz sua filha caçula com Kaká, a pequena Sarah, a modelo mostrou que a primogênita do casal, Esther, de dois aninhos, e os seus enteados, Luca (14) e Isabella (11), frutos da relação do ex-jogador com Carol Celico, conheceram a irmãzinha ainda no hospital. "Muito amor", escreveu ela.

