Esposa de Kaká reúne os 4 filhos do ex-jogador em linda foto: ''Muito amor"

Modelo Carol Dias, mulher de Kaká, mostra a filha, Esther, e os enteados, Luca e Isabella, com a herdeira recém-nascida, Sarah

A mamãe coruja Carol Dias (27) deixou os seus seguidores encantados nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar um clique especial em suas redes sociais!

Após dar à luz sua filha caçula com Kaká (40), a pequena Sarah, na última segunda-feira, 13, a modelo mostrou que a primogênita do casal, Esther, de dois aninhos, e os seus enteados, Luca (14) e Isabella (11), frutos da relação de Kaká com Carol Celico, conheceram a irmãzinha ainda no hospital.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora dividiu o momento fofo em família. "Muito amor", escreveu Carol Dias na legenda da postagem, em inglês. Nos stories, a mamãe ainda mostrou a pequena Sarah de macacão vermelho, pronta para deixar a maternidade.

Nos comentários, os fãs e derreteram pelo momento. "Que foto linda", "Ai, que ninho mais gostoso", "A foto mais linda do século", "Coisa mais linda, meu Deus", "Você soube unir uma família e é lindo de ver isso! A foto descreve muito bem", disseram.

Confira a foto dos quatro filhos de Kaká:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@diasleite)

Carol Dias encanta ao postar fotos do parto da segunda filha

Carol Dias dividiu alguns cliques de sua segunda filha, Sarah. A modelo compartilhou em seu perfil no Instagram alguns registros após o parto da herdeira.

Carol aproveitou para agradecer pela vida da caçula. "13.02.23 Nasceu nossa Sarah. Obrigada Senhor por essa benção!", se derreteu.

A modelo também mostrou o rosto da filha pela primeira nos Stories do Instagram. Na ocasião, ela ainda aproveitou para falar sobre o parto. "Foi tudo maravilhoso. Graças a Deus deu tudo certo, Sarah nasceu saudável, forte. Foi um trabalho de parto longo. Mais longo que o da Esther a princípio, porque minha bolsa rompeu 9h da manhã do dia 12 e a Sarah só veio nascer 1h da manhã do dia 13. Tudo parecia que ia ser bem mais rápido. Porém demorou um pouquinho até a gente a ver sinais de um trabalho de parto efetivo, de contração, e eu tava super aflita com isso. Eu estava bem ansiosa, incomodada", confessou ela em um trecho da publicação.

