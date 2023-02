Nasce Sarah, segunda filha de Kaká com Carol Dias

Esposa de Kaká, Carol Dias celebra o nascimento da filha caçula, Sarah, e mostra imagem amamentando a herdeira

A família do jogador de futebol Kaká aumentou! Nesta semana, a esposa dele, a influenciadora digital Carol Dias, deu à luz Sarah, que é a segunda filha do casal. O nascimento da bebê foi anunciado pela mamãe coruja de um jeito discreto.

Carol mostrou uma imagem nos stories de quando estava amamentando Sarah sob o olhar da filha mais velha, Esther, de dois anos. Nas imagens, a mamãe coruja apareceu com as duas filhas no quarto da maternidade.

Os detalhes do nascimento de Sarah ainda não foram revelados pelo casal. A mãe de Carol Dias, Simone Leite, também falou sobre a chegada da neta. “Sim, ela chegou! Pegou todos de surpresa! Para aqueles que estão mandando mensagens pedindo fotos da pequena, calma que em breve iremos postar”, afirmou ela.

Kaká também é pai de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11 anos, frutos do antigo casamento com Carol Celico.

Kaká e Carol Dias relembram a reação dos filhos mais velhos com a nova gestação

Quando ainda estava grávida da segunda filha, Carol Dias comentou sobre a expectativa para o nascimento da filha caçula. Ela e o marido, Kaká, relembraram a reação dos filhos mais velhos com a notícia da chegada de mais uma criança na família.

"Ficaram muito felizes e participam de tudo! Ajudaram com o nome, ajudam com o enxoval, fazem carinho na barriga da Carol, beijam. Como pai fico feliz de ver o amor e o carinho dos três com a irmã que está para nascer", disse Kaká. E ela completou: "Esther não entende muito bem, mas Luca e Isabella já entendem. Eles ajudam com a Esther, cuidam, só posso agradecer por eles serem tão bons nessa relação. Com certeza, será a mesma coisa com a Sarah! Tenho pedido muito a Deus sabedoria para lidar com a Esther, que, pouco a pouco, vai deixando de ser a bebê da casa… Espero que não seja um grande desafio e torço para que elas sejam amigas e companheiras!".

Então, Carol Dias ainda contou que se sente mais segura sendo mãe de segunda viagem. "Muito! O segundo filho vem trazendo uma leveza maior que o primeiro, é supernormal ter medo do desconhecido, medo de não conseguir… A insegurança e a culpa fazem parte da maternidade! Na gestação da Esther eu tinha mais medo do parto, mas nessa já me sinto mais confiante e sei que preciso me preparar melhor para a amamentação, que foi o maior desafio para mim!", afirmou.