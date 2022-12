Expectativa de Kaká e Carol Dias para a chegada de Sarah

Ex-jogador de futebol Kaká reúne os filhos para celebrar a gravidez da esposa, Carol Dias. A relação com a amada se fortaleceu após superarem a dor de um aborto espontâneo no começo de 2022

Eterno ídolo do futebol e dono de incontáveis títulos nos gramados, Kaká (40) nunca escondeu que a paternidade é sua maior conquista. E se o esporte foi generoso com o ex-atleta, a vida também tem sido! Ao lado da eleita, Carol Dias (27), ele se prepara para se tornar papai pela quarta vez, agora, de Sarah! Mais maduro, mas com o mesmo olhar de amor que sempre teve para os herdeiros, ele afirma estar mais fácil administrar as expectativas. “Consigo controlar melhor a ansiedade, as experiências ajudam nisso. Por outro lado, vivo a expectativa de querer ver o rostinho, pegar no colo... são experiências únicas e incomparáveis com cada filho”, falou Kaká, já pai de Esther (2), da união atual, e de Luca (14) e Isabella (11), com a ex, Carol Celico (35).

“A principal diferença é o fato de já ter um bebê para cuidar enquanto espero por outro. Esther é muito dependente, somos grudadas e isso faz com que eu acabe tendo menos tempo de pensar nos sintomas da gravidez. Eu me tornei mais prática, quando sinto algum sintoma e posso me medicar, já me medico! Na gestação da Esther ficava de repouso, dormia e passava. Nessa, não tenho mais esse tempo!”, compara Carol, grávida de sete meses, durante o ensaio, em São Paulo.

E quem vê a tranquilidade e a alegria do casal não imagina a tempestade pela qual Kaká e Carol precisaram passar. No início do ano, a modelo sofreu um aborto espontâneo e, diante da tristeza, o amor se fortaleceu. “Foi muito ruim perder uma gestação. Foi um período difícil e triste, mas que nos uniu ainda mais como casal e como família. Eu e Carol oramos bastante e, quando estávamos prontos emocionalmente e sem riscos para a saúde dela, voltamos a tentar uma nova gravidez. Isso nos permitiu viver essa gestação sem medos e receios”, atesta o ex-jogador, que tem canalizado as energias na família após a precoce saída da Seleção brasileira, pela qual já brilhou inúmeras vezes. “Dá saudade de defender a Selação Brasileira, de viver a Copa do Mundo dentro do campo, mas eu aceito muito bem todas as fases e estações da vida. E agora é fase de torcer!”, diz Kaká.

– Teve medo de tentar engravidar de novo após o susto?

Carol – Tive, sim, mas fiz acompanhamento médico e, aos poucos, comecei a me empolgar novamente com a ideia, ninguém me deixou desistir! O apoio do meu marido, amigos, família e médicos foi muito essencial!

– Como foi a reação das crianças ao saberem da irmãzinha?

Kaká – Ficaram muito felizes e participam de tudo! Ajudaram com o nome, ajudam com o enxoval, fazem carinho na barriga da Carol, beijam. Como pai fico feliz de ver o amor e o carinho dos três com a irmã que está para nascer.

Carol – Esther não entende muito bem, mas Luca e Isabella já entendem. Eles ajudam com a Esther, cuidam, só posso agradecer por eles serem tão bons nessa relação. Com certeza, será a mesma coisa com a Sarah! Tenho pedido muito a Deus sabedoria para lidar com a Esther, que, pouco a pouco, vai deixando de ser a bebê da casa… Espero que não seja um grande desafio e torço para que elas sejam amigas e companheiras!

– Já teve algum desejo inusitado? E os enjoos?

Carol – Tenho desejos por doces e comidas bem calóricas, me sinto com o paladar superinfantil! Também tive mais enjoos do que na gestação da Esther, principalmente no início. Já estou em uma fase melhor, terminaram os enjoos, mas começou a azia! (risos).

– Sente-se mais segura em relação à segunda gestação?

Carol – Muito! O segundo filho vem trazendo uma leveza maior que o primeiro, é supernormal ter

medo do desconhecido, medo de não conseguir… A insegurança e a culpa fazem parte da maternidade! Na gestação da Esther eu tinha mais medo do parto, mas nessa já me sinto mais confiante e sei que preciso me preparar melhor para a amamentação, que foi o maior desafio para mim!

– Como se dividem no quesito educação? Quem é mais rígido?

Kaká – A gente conversa sobre isso, para sermos coerentes e seguirmos uma mesma linha, principalmente na forma que queremos transmitir valores em que acreditamos. E Carol é a mais brava!

– A chegada de mais um filho é uma maneira de reforçar ainda mais os laços entre vocês?

Carol – Não acredito que seja uma maneira de reforçar laços como casal, mas sim como família, filhos são a alegria do lar! Entre o casal precisa existir um laço que independe dos filhos. A relação do casal fica quase que em segundo plano com a chegada de um bebê e, quanto mais filhos, menos tempo tem para cuidar da relação a dois… Por isso, aquele velho ditado que filho não segura casamento! Inclusive, vai uma dica: cuide do seu relacionamento, ame os filhos e dedique-se a eles, mas não deixe de lado a relação a dois, não se perca na loucura da rotina!

– Você disse que acreditava que seria menino! Ainda tem esse desejo... querem mais filhos?

Carol – Falo que teria mais um, mas preciso sentir como será com a Sarah, sempre sonhei com família grande e já entrei em uma relação com dois enteados! Posso dizer que estou no lucro! (risos).

– Como é o Kaká torcedor?

Kaká – Um pouco de tudo! Não demonstro muito, mas por dentro fica um turbilhão de emoções!

