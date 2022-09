Carol Dias reúne momentos fofos da filha em vídeo encantador: ''Um compilado de amor''

Carol Dias fez um vídeo encantador lembrando momentos fofos que ela e o marido, Kaká, viveram ao lado da filha, Esther

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 15h56

Nesta sexta-feira, 9, Carol Dias (27) usou suas redes sociais para se derreter pela filha, Esther (1). A modelo fez um vídeo encantador, onde reuniu uma série de momentos fofos que ela e seu marido, Kaká (40), viveram ao lado da pequena.

No clipe, aparecem cenas como ela passeando com a herdeira a cavalo, de visitas a pontos turísticos de países da Europa, momentos de diversão na piscina, muitas brincadeiras com o papai e té jantares especiais.

Na legenda, a mamãe babona não se conteve e se declarou para a menina escrevendo: "Um compilado de amor por ela! Te amo filhota!"

Encantados com Esther, os seguidores da artista rapidamente passaram a comentar no post: "Sempre linda!", disse um. "Lindinha!", falou um segundo.

Confira o vídeo encantador que Carol Dias fez reunindo momentos fofos da filha, Esther:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@diasleite)

Carol Dias relembra aborto e fala sobre apoio de Kaká

Recentemente, Carol Dias voltou a falar sobre o aborto espontâneo que sofreu, durante sua segunda gravidez. Ao ser questionada por uma fã sobre como ela superou a perda, a modelo contou que o marido foi seu grande apoio durante esse momento difícil e explicou que eles oraram bastante e com o tempo aceitaram que era a vontade de Deus.

"Meu marido foi meu grande apoio. Passar por isso juntos nos ensinou muitos e nos fortaleceu. Não sei se teria ficado bem, como fiquei, se não tivesse ele ao meu lado todo tempo. Oramos muito e com o tempo fomos aceitando a vontade de Deus", escreveu ela sobre o assunto em suas redes.

