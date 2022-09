Carol Dias relembra aborto e fala sobre apoio de Kaká: "Ao meu lado todo tempo"

A modelo Carol Dias falou sobre o aborto espontâneo que sofreu e ressaltou a importância do apoio do marido, o ex-jogador Kaká

Carol Dias (27) voltou a falar sobre o aborto espontâneo que sofreu ao ser questionado por uma fã sobre como ela superou a perda. A modelo, que á mãe de Esther (1), estava à espera de outra menina com o ex-jogador de futebol, Kaká (40).

Ao responder uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, ela contou que o marido foi seu grande apoio durante esse momento difícil e explicou que eles oraram bastante e com o tempo aceitaram que era a vontade de Deus.

"Meu marido foi meu grande apoio. Passar por isso juntos nos ensinou muitos e nos fortaleceu. Não sei se teria ficado bem, como fiquei, se não tivesse ele ao meu lado todo tempo. Oramos muito e com o tempo fomos aceitando a vontade de Deus", disse ela.

No começo de março deste ano, Carol revelou aos fãs que sofreu um aborto espontâneo. Ela compartilhou um vídeo do chá revelação da bebê e publicou um texto emocionante. "Quando ouvia sobre mulheres que perderam seus bebês ainda no ventre, eu logo tentava imaginar a dor, mas não podia sentir de fato essa dor. Tb cheguei a pensar que algumas frases como: “Ah mas pelo menos o bebê ñ tinha nascido ainda!” pudessem ajudar… Mas a verdade é q a nossa filha já estava comigo assim q descobrimos da gravidez, ela já fazia parte da nossa vida, dos nossos planos. Ela foi sonhada, desejada e já era muito amada! (Vamos sempre amá-la!)", começou.

"[...] Sei q o meu sentimento de mãe ainda é de poder ter feito algo para impedir essa perda, mesmo sabendo q nada poderia ser feito. Mas o Espírito Santo consolador me nutre, refrigera os meus pensamentos e só através da oração o meu coração tem se acalmado. Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de q falta um pedaço de mim, ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo. Não está tudo bem ainda… Ainda! Mas vai ficar! [...]", disse ela em outro trecho do desabafo.

