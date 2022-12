Carol Dias corta cabelo da filha e encanta ao mostrar o resultado: ''Ficou a sua cara!''

Modelo Carol Dias compartilha foto fofa da filha, Esther, do casamento com Kaká, com novo corte de cabelo feito por ela

A modelo Carol Dias (27), esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40), deu uma de cabeleireira e resolveu cortar o cabelo da filha!

Na manhã desta terça-feira, 20, a influenciadora digital compartilhou uma foto exibindo o novo visual de Esther, de dois aninhos. À espera da segunda filha com o ex-atleta, outra menininha que vai se chamar Sarah, a loira encheu seu feed de amor ao mostrar a pequena de franjinha. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, Esther esbanjou fofura ao posar com os dentinhos à mostra.

"Amo infinito! Corte de cabelo novo by mamãe", escreveu Carol Dias ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à garotinha e chegaram a fazer comparação com a mamãe. "Ficou muito linda", babou o pai coruja Kaká. "Amor sem igual…", disse a avó, Simone Leite. "Que princesaaaa", "Eu amei essa franjinha", "Ficou a sua cara, amei, muito linda!!", "Iti malia, mamãe arrasou", disseram os fãs no post.

Confira o corte de Esther feito pela mamãe Carol Dias:

Carol Dias exibe barriguinha de 30 semanas de gestação

À espera da segunda herdeira, a influenciadora digital Carol Dias encantou os seguidores na segunda-feira, 19, ao postar novas fotos na web! A modelo exibiu a barriguinha da segunda gestação ao posar de lingerie pelas lentes da fotógrafa Joana Costa.

Grávida de Sarah, fruto do casamento com o ex-jogador de futebol Kaká, com quem já tem Esther, a mamãe coruja celebrou a chegada do sétimo mês de gravidez. Nas imagens, publicadas em preto e branco em seu perfil no Instagram, Carol posou usando peças de renda e kimono, deixando à mostra a barriga de gestante. "30 semanas de Sarah", escreveu Carol.

