Grávida, Carol Dias exibe barriguinha de 30 semanas ao posar de lingerie: ''Está radiante!''

À espera da segunda herdeira, a influenciadora digital Carol Dias (27) encantou os seguidores nesta segunda-feira, 19, ao postar novas fotos na web!

Nesta segunda-feira, 19, a modelo exibiu a barriguinha da segunda gestação ao posar de lingerie pelas lentes da fotógrafa Joana Costa. À espera de Sarah, fruto do casamento com o ex-jogador de futebol Kaká (40), com quem já tem Esther, de dois aninhos, a mamãe coruja celebrou a chegada do sétimo mês de gravidez.

Nas imagens, publicadas em preto e branco em seu perfil no Instagram, Carol posou usando peças de renda e kimono, deixando à mostra a barriga de gestante.

"30 semanas de Sarah", escreveu Carol Dias ao legendar a publicação, colecionando elogios dos fãs nos comentários.

"Perfeita", exaltou uma seguidora. "Você está radiante, Carol!", destacou outra. "Esse nome é muito lindo", elogiou uma terceira sobre a escolha do nome da bebê. "Lindíssima", disse mais uma.

Confira a barriguinha de Carol Dias à espera de Esther:

Saiba como começou a história de Carol Dias e Kaká

O ex-jogador Kaká e a empresária Carol Dias estão "grávidos" de Sarah e são pais de Esther. A Caras Digital relembra para você a história de amor do casal, que começou em 2016 com o empurrão da internet e rendeu frutos até os dias atuais. Em uma participação recente no Faustão na Band, Carol contou que os dois se conheceram nas redes sociais, mas o primeiro encontro deles, de acordo com a modelo, demorou para acontecer.

"Ficamos conversando por seis meses, depois nos encontramos e deu certo, mas foi um milagre, porque tinha tudo para dar errado. Eu estava no México, ele em Orlando, ambos trabalhando. Terminamos a temporada de trabalho ao mesmo tempo e nos conhecemos aqui em São Paulo."

Após se conhecerem pessoalmente, o casal não se desgrudou mais. "Descobrimos que tínhamos vários amigos em comum. Foi algo de Deus e deu certo, está dando até hoje", afirmou ela.

