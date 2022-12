"Grávidos" de Sarah, saiba como começou história de amor de Kaká e Carol Dias

Pais de Esther e à espera de Sarah, Kaká e Carol Dias se conheceram em 2016; saiba como começou história de amor

O ex-jogador Kaká (40) e a empresária Carol Dias (27) são as estrelas da capa da revista CARAS desta semana, que chegará às bancas nesta sexta-feira, 16. A história de amor do casal começou em 2016 com o empurrão da internet e rendeu frutos. Eles estão "grávidos" de Sarah e são pais de Esther (2).

Em uma participação recente no Faustão na Band, Carol contou que os dois se conheceram nas redes sociais, mas o primeiro encontro deles, de acordo com a modelo, demorou para acontecer.

"Ficamos conversando por seis meses, depois nos encontramos e deu certo, mas foi um milagre, porque tinha tudo para dar errado. Eu estava no México, ele em Orlando, ambos trabalhando. Terminamos a temporada de trabalho ao mesmo tempo e nos conhecemos aqui em São Paulo."

Após se conhecerem pessoalmente, o casal não se desgrudou mais. "Descobrimos que tínhamos vários amigos em comum. Foi algo de Deus e deu certo, está dando até hoje",afirmou a mamãe de Esther.

Kaká e Carol Dias oficializaram a união três anos depois, em 2019, em uma cerimônia romântica à beira mar em Itacaré, na Bahia. Os pombinhos disseram "sim" diante de amigos e familiares.

Saiba como foi o casamento de Kaká e Carol Dias

Com um vestido estilo princesa assinado por Nanna Martinez, do WhiteHall Atelier, Carol Dias se casou com Kaká, que pediu a mão da esposa durante uma viagem a Fernando de Noronha. "Gosto de surpreender", admitiu ele, bem romântico.

A cerimônia de casamento foi marcada pela emoção. “Que nosso amor se perpetue a cada dia, que tenhamos sempre muita paciência um com o outro, muita fé e que sejamos melhores amigos, confidentes e que possamos crescer juntos”, declarou-se ele. “Você é minha melhor companhia, meu melhor amigo, a pessoa em quem mais confio e, ao mesmo tempo em que somos muito parecidos, somos o equilíbrio um do outro”, declarou a modelo, emocionada, durante os votos.

