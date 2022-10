Carol Cabrino fantasia a filha ao comemorar seu sexto mês: "Que fofura"

A influenciadora digital Carol Cabrino fantasiou a filha de bruxinha para comemorar seu sexto mês de vida

Carol Cabrino (29) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua filha caçula, Martina. A menina, fruto de seu relacionamento com o jogador Marquinhos (28), completou seis meses de vida nesta terça-feira, 4.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digital preparou uma festa temática e mostrou a herdeira fantasiada de bruxinha. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Martina aparece usando um vestido com babados e detalhes rosa, além de um chapéu.

Na publicação, Carol se derreteu pela herdeira. "6 meses que a minha princesa entrou oficialmente pra essa família trazendo um bilhão de sorrisos extras! Martina é doce, curiosa, carinhosa... é meu neném número 3, presentinho de Deus que veio pra somar na nossa família! Somos muito agradecidos!!", começou a influencer.

"Filha, te esperei tanto!! Você foi muito desejada pela mamãe e pelo seu papai.. Eu amo você daqui até a lua, minha pretinha maravilhosa! Feliz 6 meses de puro amor", declarou a esposa de Marquinhos, que completou a publicação deixando um aviso. "Martina não está de pé tá pessoal, tem duas mãos escondidas atrás do sofá segurando ela", explicou ela, só as fotos que a bebê aparece em pé no sofá.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos da bebê. "Que fofura", disse uma internauta. "Assim eu não aguento. Que coisa mais linda", escreveu outra. "Ahh que perfeitinha", se derreteu uma seguidora. "Que princesa mais linda. Que Deus abençoe", falou uma fã.

Além de Martina, Carol e Marquinhos também são pai de Maria Eduarda (4) e Enrico (2).

Confira as fotos da filha de Carol Cabrino fantasiada:

