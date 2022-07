Carol Cabrino comemora aniversário de 29 anos ao lado da família

A mulher do jogador de futebol Marquinhos celebrou o aniversário ao lado do marido e dos três filhos

Carol Cabrino completou 29 anos de vida nesta sexta-feira, 29, e comemorou a data especial ao lado da família. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece com o marido, o jogador de futebol Marquinhos (28), e dos três filhos do casal, Maria Eduarda (4), Enrico (2) e Martina (3 meses).

Ao dividir o registro, a influenciadora digital aproveitou para agradecer pelo a aniversário. "Obrigada Deus por esses 29 anos muito bem vividos! Obrigada pela minha transformação, evolução e por essa família maravilhosa que ganhei de presente de lá pra cá!", escreveu ela na publicação.

Os internautas parabenizaram Carol nos comentários. "Parabéns! Saúde e sucesso hoje e sempre!!", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Carol. Toda felicidade do mundo pra você!", comentou outra. "Parabéns, linda. Que Deus abençoe sua vida e família sempre! Muita saúde... Felicidades", desejou uma fã.

Homenagem de aniversário

Marquinhos também fez questão de comemorar o aniversário da esposa. Nas redes sociais, o jogador publicou a mesma foto e prestou uma linda homenagem para Carol.

"Hoje é um dia mais do que especial, aniversário da minha esposa maravilhosa, mamãe dos meus filhos, minha companheira, aquela com o coração gigante, que cuida de mim, das amigas, dos amigos… 29 aninhos e olha ai onde chegamos juntos, que orgulho… Te amo muito meu amor, lá em 2013 você fez o meu coração se apaixonar por você e até hoje ele é feliz por essa escolha! Te amo muito", disse ele.

