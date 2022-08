Camila Coelho deixa a maternidade com o filho recém-nascido, Kai

Camila Coelho mostra sua ida para casa com o filho, Kai, que nasceu há poucos dias

A influenciadora digital Camila Coelho já levou o filho recém-nascido, Kai, para casa. Os dois deixaram a maternidade nesta terça-feira, 9, e a mamãe coruja registrou o momento nas redes sociais.

A artista mostrou uma foto do herdeiro na cadeirinha do carro, mas cobriu o rosto dele com um emoji de coração para preservar a criança da exposição na internet. “Indo para casa, mamãe!”, disse ela na imagem.

Além disso, Camila mostrou as várias flores que ganhou após o nascimento do filho. “E Kai chegou e a casa dele ficou repleta de flores de boas vindas dos nossos amigos e família”, disse ela.

O nascimento do bebê foi anunciado por Camila Coelho no último final de semana. "Nosso anjinho chegou. Kai Coelho - nasceu 5/8/22 as 8:52 da noite (Minhas lágrimas de felicidade e alívio ao escutar o primeiro chorinho dele e confirmar que ele veio saudável depois de quase 24 horas em trabalho de parto). Grata a Deus por ele estar aqui conosco, fortinho e saudável!", contou.

Veja as fotos compartilhadas por Camila Coelho:

