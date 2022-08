Nasce Kai, primeiro filho de Camila Coelho, após 24 horas de trabalho de parto

Influenciadora digital Camila Coelho anuncia nascimento de seu primeiro bebê, Kai, do relacionamento com Ícaro Brener

O pequeno Kai, filho da influenciadora digital Camila Coelho (34) chegou ao mundo na última sexta-feira, 05! A mamãe de primeira viagem revelou a novidade aos seguidores neste domingo, 07.

Em publicação emocionante em seu feed no Instagram, ela compartilhou imagens do herdeiro com Ícaro Brener, sem mostrar o rostinho do bebê, uma foto do garotinho no colo do pai, e um vídeo em que aparece chorando de emoção com a chegada de Kai.

"Nosso anjinho chegou. Kai Coelho - nasceu 5/8/22 as 8:52 da noite (Minhas lágrimas de felicidade e alívio ao escutar o primeiro chorinho dele e confirmar que ele veio saudável depois de quase 24 horas em trabalho de parto). Grata a Deus por ele estar aqui conosco, fortinho e saudável!", declarou Camila Coelho na legenda do post.

"Que benção! Que amor!!! Viva!!!", disse Sabrina Sato nos comentários. "Deus abençoe muitooooo", desejou Rafa Kalimann. "Babe coelho", babou Pabllo Vittar. "Ain, meu Deus! Muita saúde sempre, que Deus continue abençoando infinitamente a família de vocês!", parabenizou Flávia Pavanelli.

Confira o anúncio do nascimento de Kai, filho de Camila Coelho:

Camila Coelho relembra dificuldades para engravidar

Recentemente, Camila Coelho usou as redes sociais para relembrar um clique de uma viagem que fez para Mykonos, na Grécia, há um ano. Ela revelou que na época da viagem seu maior desejo era ficar grávida, no entanto, mesmo após diversas tentativas ela não conseguia. "Lembro que nessa viagem o que mais pensava e desejava era engravidar. Estávamos tentando por meses e eu já estava um pouco frustrada".

