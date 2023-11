Bruno De Luca divide registros raros ao lado da noiva e da filha: ‘Alegria’

Afastado das redes sociais desde o atropelamento de Kayky Brito, Bruno De Luca reaparece para compartilhar momento em família

Na quarta-feira, 15, Bruno De Luca retornou as redes sociais para dividir alguns registros raros ao lado da noiva, a repórter Sthéfany Vidal, e da filha, Aurora, que completou seu primeiro ano de vida recentemente. O apresentador havia se ausentado de seu perfil após a polêmica envolvendo o acidente de um amigo, o ator Kayky Brito.

Através de sua conta oficial no Instagram, Bruno compartilhou um vídeo em que reúne os melhores momentos de seu feriado ao lado da família. Entre as cenas, o comunicador aparece se refrescando ao lado de sua filha e curtindo alguns momentos descontraídos com a noiva. Em um dos registros, ele brinca com a pequena: "Está gostando da natureza, Aurora?”, diz.

Na legenda do registro, Bruno manteve a discrição sobre e não comentou sobre sua família. Ele deixou apenas sua indicação de um local para a prática dos esportes de remo no Rio de Janeiro: “Uma vibe única, que reflete a alegria de quem comanda e de quem se dedica para entregar a melhor experiência”, ele exaltou o ambiente.

Vale lembrar que Bruno e Sthéfany se conheceram na estreia de um filme, mas só começaram a se relacionar anos depois, quando se reencontraram em um quiosque de praia. Em 2022, o casal oficializou a relação com um noivado. Em outubro do mesmo ano, a primogênita do casal chegou ao mundo e adiou os planos do casório.

Bruno, que costuma ser bastante discreto em sua vida pessoal, usava suas redes sociais para dividir detalhes dos bastidores de seu trabalho como apresentador da Globo e também raros momentos em família. Mas o comunicador decidiu se afastar do perfil no começo de setembro em meio ao acidente de um de seus melhores amigos.

Para quem não acompanhou, o aprsentador recebeu muitas críticas após vídeos mostrarem sua reação naquele momento. Isso porque ele foi visto indo embora sem conferir como o ator estava. Logo depois do acidente, Bruno contou que não sabia que o atropelado era Kayky, por isso foi embora. Ele só ficou sabendo no dia seguinte, quando já estava em São Paulo.

Em uma carta aberta publicada em suas redes sociais recentemente, o apresentador revelou novos detalhes do ocorrido: “Eu lembro de poucos flashes dos momentos finais daquela noite: me despedir do Kayky, virar pra pagar a conta, um grande barulho, alguém sendo arremessado. A partir daí, só gritos e confusão”, ele disse que teve um apagão.

