Bruno de Luca reaparece na web para dividir momento em família: ‘De volta’

Após um longo período de ausência das redes sociais devido ao acidente do ator Kayky Brito, Bruno de Luca surpreende seus seguidores no Instagram ao compartilhar um registro descontraído. Na manhã desta quarta-feira, 08, o apresentador se derreteu ao dividir seu reencontro com um membro da família, seu cachorrinho Bart.

Apesar de não revelar o motivo pelo qual precisou se afastar do pet, Bruno se emocionou ao dividir um vídeo do momento em que recebe o animalzinho na piscina de casa: “Quem é que está de volta? E vai direito para a piscina! Que saudade, cara! Que saudade que eu estava desse filho”, o apresentador se derrete pelo amigo de quatro patas.

“Ê meu filho, voltou para as suas origens e voltou o mesmo nadador de sempre. Meu Phelps, bem-vindo de volta”, Bruno destacou que precisou passar um tempo distante do cachorrinho. Embora possa parecer um registro simples, essa é uma das primeiras vezes em que o apresentador compartilha vislumbres de sua vida após um período traumático.

O que aconteceu com Bruno de Luca?

Bruno de Luca, que costumava usar as redes sociais para dividir registros em família ao lado da noiva, a jornalista Sthefany Vidal, e da filha, a pequena Aurora, abandonou seu perfil no começo de setembro deste ano. Ele tomou a decisão drástica após presenciar o atropelamento de um de seus melhores amigos, Kayky Brito.

Para quem não acompanhou, o comunicador recebeu muitas críticas na internet após vídeos mostrarem a reação dele naquele momento. Isso porque ele foi visto levando as mãos à cabeça ao ver o acidente e indo embora sem conferir como o ator estava. Logo depois do acidente, Bruno contou que não sabia que o atropelado era Kayky e só recebeu a notícia no dia seguinte.

Em uma carta aberta publicada em suas redes sociais recentemente, Bruno revelou novos detalhes do ocorrido: “Eu lembro de poucos flashes dos momentos finais daquela noite: me despedir do Kayky, virar pra pagar a conta, um grande barulho, alguém sendo arremessado. A partir daí, só gritos e confusão. Muita gente correndo. Depois disso, um apagão total”, relatou.

Ele ainda compartilhou o diagnóstico de uma amnésia dissociativa, explicando o que lhe fez abandonar o local do atropelamento. Por fim, Bruno contou que está pronto para recomeçar: “Crescemos e evoluímos com nossos erros e tropeços. E é isso que eu vou passar para a minha filha ao longo da vida, sempre existirá uma nova chance”, disse.

Como está Kayky Brito?

Após ter sido atropelado e ficar quase um mês no hospital por conta do acidente, Kayky Brito recebeu alta e se recupera em casa com o apoio de sua família. Em suas redes sociais, o artista contou que faz sessões de fisioterapia todos os dias e também sessões de fonoaudiologia em alguns dias da semana; saiba mais detalhes sobre a recuperação.