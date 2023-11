Bruno De Luca se pronuncia sobre acidente de Kayky Brito: "Apagão total"

Em suas redes sociais, Bruno de Luca se pronuncia pela primeira vez sobre grave acidente de Kayky Brito; confira o depoimento!

Na tarde desta sexta-feira, 3, o apresentador Bruno de Luca se pronunciou sobre o grave atropelamento do ator Kayky Brito, que ocorreu no início de setembro. Através de suas redes sociais, o famoso, que esteve presente no acidente, quebrou o silêncio e falou sobre o ocorrido em carta aberta.

"Amigos. Desde o dia 2 de setembro tenho vivido numa angústia muito grande. Minha principal preocupação era o estado de saúde do Kayky. Durante este período, mantive contato constante com a família dele, que sempre me atualizou sobre sua evolução. Desde que ele recebeu alta e teve acesso ao seu celular, estamos nos falando e ele vem me contando sobre seus progressos clínicos e na fisioterapia. Isso tem acalmado meu coração", iniciou.

Em seguida, ele relembrou os motivos para o encontro com Kayky na fatídica noite. "Mas esses 2 meses também me trouxeram lições valiosas sobre a vida, a responsabilidade, limites e como a vida pode virar de cabeça pra baixo em segundos. Desde que o Kayky se mudou pra Curitiba, há pouco mais de um ano, nossos encontros ficaram mais raros. Naquela noite, nos encontramos pra celebrar os novos momentos de nossas vidas: paternidade, família, novos objetivos. Infelizmente, toda essa empolgação nos fez exagerar na bebida, e esse exagero transformou comemoração em tragédia", disse.

Bruno falou sobre como procedeu após o acidente e disse que procurou ajuda profissional após presenciar o acidente. "Desde então, venho me consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensado muito. O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado."

Ele ainda compartilhou o diagnóstico de sua psiquiatra, explicando o que lhe fez abandonar o local do atropelamento. "Segundo a Drª Júlia Fandiño, psiquiatra que venho me consultando, eu tive uma confusão mental durante uma experiência traumática, que evoluiu com uma amnésia dissociativa. De acordo com a ciência, a amnésia dissociativa consiste em um tipo de perda da memória provocada por trauma ou estresse e resulta na incapacidade de recordar informações pessoais importantes.Eu lembro de poucos flashes dos momentos finais daquela noite: me despedir do Kayky, virar pra pagar a conta, um grande barulho, alguém sendo arremessado. A partir daí, só gritos e confusão. Muita gente correndo. Depois disso, um apagão total."

Bruno ainda falou sobre como ficou sabendo da notícia e sobre como ele demorou para processar o ocorrido. "No dia seguinte, acordei atrasado para ir para o aeroporto. Tinha um trabalho em São Paulo. Abalado com o acidente que tinha visto, mandei uma mensagem pro Kayky querendo saber onde ele tava, se ele tinha visto o acontecido e que eu tava assustado. Claro que ele não respondeu. No caminho do aeroporto, a irmã do Kayky me ligou. Quando eu vi escrito “Sthefany Brito”, tinha certeza que era o Kayky dizendo que tinha perdido o celular. Atendi com um “fala irmão, perdeu o celular, né?” Mas a voz era da Sthefany, que me disse estar preocupada, que ele não tinha chegado em casa. Eu disse que ele deveria estar na casa dos pais, já que eu tinha me despedido dele", iniciou.

"Continuei meu caminho, e a irmã do Kayky me ligou de novo. Disse que tinha recebido uma informação de que ele tinha dado entrada no hospital. Eu disse que tinha visto um acidente gravíssimo, mas que ele tinha ido embora antes e eu fui embora depois. Na minha cabeça, jamais seria ele o acidentado. Me ofereci pra ir no hospital ver se ele tava lá, era no meu trajeto. A Sthefany disse pra eu seguir pro aeroporto, que ela já estava a caminho e me dava notícias", continuou.

O apresentador também contou como recebeu as notícias do estado de saúde do amigo. "Quando eu já estava entrando no avião, comecei a ver as notícias nos sites que diziam que ele havia sido atropelado. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Enquanto lia as notícias, o avião decolava pra São Paulo. Pedi para meu pai e irmão irem ao hospital. Assim que cheguei, recebi ligações do meu pai do hospital me falando sobre o estado do Kayky . Cancelei meu trabalho, voltei no primeiro voo que consegui vaga e fui direto para casa da família dele. Conversamos, nos emocionamos muito. Em nenhum momento, a família do Kayky duvidou do que contei. Durante esses mais de 20 anos de amizade passamos por muitos momentos felizes mas também por momentos muito delicados, em que eu sempre estive ao lado do Kayky. Sua família me conhece muito bem, sabe o tamanho da nossa amizade", contou.

Por fim, ele falou sobre a sua reação inesperada e lamentou ter agido da maneira que agiu. "Eu sempre dei muito valor pros meus amigos, uma das minhas maiores qualidades é ser uma pessoa agregadora, reunir tribos diferentes e transitar por todos os meios. Infelizmente, nós não controlamos nossas emoções ou treinamos para saber como nos comportar em momentos extremos como acidentes, assaltos, incêndios… É claro que se pudesse escolher, minha reação teria sido outra, teria sido bem mais pró-ativo e acima de tudo, teríamos ido embora antes, e em segurança. O meu arrependimento daquela noite é não ter puxado o Kayky com mais força, ter percebido que já estava tarde e ido embora."

Ele também agradeceu ao motorista, que ajudou Kayky no acidente e falou sobre a lição que tirou daquela noite. "Por mais que nossas vidas tenham mudado completamente naquele dia, eu resolvi agradecer. Agradecer pelo Kayky estar vivo, ter tido uma nova chance. Agradecer pelo Diones ter prestado socorro prontamente. Por não ter tido nenhuma outra vitima. Por ter uma família maravilhosa que me apoia nos momentos difíceis. Agradecer a minha companheira Sthefany por todo amor e paciência, por estar sempre ao meu lado, por me ajudar a ter clareza e por cuidar do nosso bem maior."

Bruno de Luca se despediu e abriu o coração aos seus seguidores. "Crescemos e evoluímos com nossos erros e tropeços. E é isso que eu vou passar para a minha filha ao longo da vida, sempre existirá uma nova chance para se recomeçar. E eu recomeço olhando pra dentro, tentando vencer meus próprios obstáculos, com a certeza que a vida é linda e curta. A felicidade é um bem precioso que deve ser buscado todos os dias. Eu seguirei buscando a minha."

Confira o depoimento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Qual é a relação de Bruno De Luca com o acidente de Kayky Brito?

O apresentador Bruno De Luca estava com o ator Kayky Brito em um quiosque na praia antes do amigo ser atropelado por um carro de aplicativo na avenida na orla do Rio de Janeiro. O nome dele ganhou repercussão na internet após vídeos mostrarem a reação dele naquele momento. Isso porque ele foi visto levando as mãos à cabeça ao ver o acidente e indo embora sem conferir como o ator estava.

Logo depois do acidente, Bruno contou que não sabia que o atropelado era Kayky e só recebeu a notícia no dia seguinte, quando já estava em São Paulo. Na época, o apresentador chegou a prestar depoimento na delegacia.

Para a polícia, ele disse que os dois haviam se despedido minutos antes e acreditou que o amigo teria ido direto para casa, por isso, quando viu o atropelamento, não soube que se trata do amigo. Ele também lamentou o ocorrido com o ator em um depoimento para a imprensa. "Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo estávamos escrevendo uma peça, se divertindo, e aconteceu o que vocês viram. Agora ele precisa se recuperar. Só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele", Bruno declarou logo após o acidente.

Desde o acidente, Bruno não foi visto novamente com Kayky Brito e existem rumores de que o ator teria pedido um tempo antes de reencontrar o amigo, já que está em recuperação das sequelas do atropelamento.

++ Advogado de Bruno De Luca se pronuncia sobre acusação de omissão de socorro

Bruno De Luca ligou para o motorista

Nesta semana, o motorista Diones Coelho, que foi quem atropelou Kayky Brito, contou que recebeu uma ligação de Bruno De Luca e contou o que eles conversaram."Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão", disse ele.

Então, o motorista contou que Bruno está abalado com as acusações que recebeu após não ter ido prestar socorro para Kayky. "Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, com todo o ódio destilado na internet. Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. E isso é muito importante, da pessoa querer mudar. Estou percebendo isso ao longo das nossas conversas, estamos conversando há um tempo. Tudo que está saindo aí [na mídia] é com o consentimento dele", declarou.