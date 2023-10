Advogado de Bruno De Luca se pronuncia sobre acusação de omissão de socorro

Advogado de Bruno De Luca faz comunicado oficial após o apresentador ser alvo de pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o caso Kayky Brito

O apresentador Bruno De Luca voltou a ser assunto na internet depois que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez um pedido para que ele respondesse por omissão de socorro no caso do atropelamento de Kayky Brito. Isso porque ele estava no quiosque com o ator quando o acidente aconteceu em setembro, mas ele foi embora e disse que não sabia que seu amigo tinha sido atropelado. Agora, o advogado dele, Rodrigo Brocchi, divulgou um comunicado oficial sobre o caso.

Em seu pronunciamento, o advogado contou que não houve crime de omissão de socorro e que Bruno não foi o causador do acidente.

“Bruno De Luca não cometeu o crime de omissão de socorro. Não há crime de omissão de socorro se qualquer pessoa que esteja próxima ao acidente preste assistência à vítima. Bruno não foi o causador do acidente, que tem obrigação específica de prestar socorro, como de fato o fez, bem como não exerce qualquer função que lhe traga a obrigação legal de prestar socorro independe de terceiros já o terem feito. Se assim fosse, todos os presentes que não tenham sido a pessoa a telefonar para os bombeiros, teriam praticado omissão de socorro", informou.

Até o momento, Bruno De Luca e Kayky Brito não revelaram se já se encontraram ou não após o atropelamento.

O que Bruno de Luca disse à polícia?

Bruno de Lucas chegou a prestar depoimento na delegacia e revelou que não tinha noção que Kayky foi vítima de um acidente. O apresentador contou que os dois haviam se despedido minutos antes e acreditou que o amigo teria ido direto para casa, por isso, quando viu o atropelamento, não soube que se tratava do amigo.

"Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo estávamos escrevendo uma peça, se divertindo, e aconteceu o que vocês viram. Agora ele precisa se recuperar. Só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele", Bruno declarou logo após o acidente.

Kayky Brito apareceu falando em vídeo após o acidente

O ator Kayky Brito deu detalhes de como está a sua saúde após ter alta do hospital. Ele deixou o hospital no dia 29 de setembro após passar mais de 20 dias internado por causa dos ferimentos do atropelamento. Agora, ele reapareceu na internet em um novo vídeo e contou que está se recuperando.

O artista revelou que ainda tem uma sequela do lado direito do corpo, mas está bem e já consegue andar sozinho. “O lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até. Está tudo bem, vamos que vamos”, disse ele.

Ainda em seu vídeo, ele deu uma lição de desejo de viver após ter uma nova chance. “O negócio é viver! E viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre”, afirmou.

Por fim, o ator também fez agradecimentos para quem o apoiou em sua internação. "Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs, que me mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado bombeiros. Obrigado minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês”, disse ele.