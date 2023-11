O que Bruno De Luca falou para o motorista que atropelou Kayky Brito?

Motorista revela o que conversou com Bruno De Luca em ligação após atropelamento do ator

O motorista de aplicativo Diones Coelho, que foi quem atropelou Kayky Brito em setembro deste ano em uma avenida no Rio de Janeiro, revelou que recebeu uma ligação do apresentador Bruno De Luca após o acidente. Ele contou sobre o que os dois conversaram, já que Bruno é amigo de Kayky e estava com o ator na noite do acidente.

Nas redes sociais, Diones contou que Bruno pediu o seu contato para fazer a ligação e agradeceu pelo pedido de socorro dele para Kayky depois do atropelamento. "Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão", disse ele.

Então, o motorista contou que Bruno está abalado com as acusações que recebeu após não ter ido prestar socorro para Kayky. "Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, com todo o ódio destilado na internet. Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. E isso é muito importante, da pessoa querer mudar. Estou percebendo isso ao longo das nossas conversas, estamos conversando há um tempo. Tudo que está saindo aí [na mídia] é com o consentimento dele", declarou.

O que aconteceu com Kayky Brito?

O ator Kayky Brito foi atropelado ao tentar atravessar uma avenida na orla de uma praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico por causa do impacto contra o carro. Naquela noite, ele estava em um quiosque na praia com o apresentador Bruno De Luca.

O ator ficou internado por 27 dias em um hospital no Rio de Janeiro e já recebeu alta hospitalar. Agora, ele está em recuperação com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, já que ficou com sequelas do lado direito do corpo. Ele faz raras aparições nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde e sempre agradece pelo carinho do público.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro já concluiu a investigação do acidente e inocentou o motorista que atropelou o ator. A investigação apontou que o motorista estava abaixo do limite de velocidade da via e que não teve tempo de reação após o ator atropelar a via correndo.