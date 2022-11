Bruna Hazin e Jonas Esticado comemoram primeiro mês do filho com festa temática

Nas redes sociais, Bruna Hazin e Jonas Esticado mostraram os detalhes da festa de mesversário do filho, João Miguel

Bruna Hazin encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar os detalhes do primeiro mesversário do filho, João Miguel, fruto de seu relacionamento com o cantor Jonas Esticado (28).

Para comemorar a data especial, o casal preparou uma festa intimista com o tema do desenho animado da Disney, O Rei Leão, e o artista chegou a recriar com o herdeiro a clássica cena em que Rafiki levanta o recém-nascido, Simba, em um penhasco.

Ao publicar os registros em seu perfil no Instagram, Bruna se declarou para o filho. "Dia de comemorar o primeiro mês do nosso príncipe. Você era tudo que faltava na nossa vida, meu amor!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

João Miguel, aliás, completou seu primeiro mês de vida na última quarta-feira, 23, e na ocasião, Hazin compartilhou uma sequência de cliques inéditos do filho e falou sobre como ele mudou completamente sua vida. "Um mês que eu vivo a maior felicidade da minha vida. Um mês que sou a mulher mais feliz e realizada desse mundo. Um mês que conheci o meu eterno amor! Meu filho, você trouxe uma luz inexplicável pra minha vida. Tem um mês que respiro coladinha em você, minha melhor fase, meu maior sonho", disse ela em um trecho da postagem.

Confira as fotos do primeiro mesversário do filho de Bruna Hazin e Jonas Esticado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Hazin (@brunahazin)

