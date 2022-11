Mulher de Jonas Esticado publica cliques inéditos do filho ao comemorar o seu primeiro mês de vida

Bruna Hazin, mulher do cantor Jonas Esticado, celebrou o primeiro mês de vida do filho com linda homenagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 23/11/2022, às 16h44

Mulher de Jonas Esticado comemora o primeiro mês do filho - Reprodução/Instagram/@estudiocarlagomes