Bruna Biancardi surge deslumbrante em momento fofo com Mavie: "Maravilhosa"

Preparada para um evento na Arábia Saudita, Bruna Biancardi surge deslumbrante em suas redes sociais ao dividir momento fofo com sua filha, Mavie

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um momento mãe coruja nesta segunda-feira, 25. Na Arábia Saudita, a ex de Neymar Jr surgiu em suas redes sociais preparada para um evento e mostrou um momento super fofo com sua filha com o jogador, Mavie, de 5 meses.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa pousou com um roupão branco e deixou seus seguidores babando com uma maquiagem super poderosa, que deu destaque para seu rosto. Impecável, Bruna surgiu com sua herdeira no colo, enquanto a amamentava antes de sair de casa.

"Beleza pronta para o evento hoje à noite", escreveu a beldade em inglês na legenda da publicação. Com comentários limitados, alguns de seus seguidores rasgaram elogios para os cliques. "Ahhh a última foto, tão perfeita Bru!!", disse um. "Uma mamãe maravilhosa!", declarou outro. "Linda demais", escreveu a modelo Bárbara Evans.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi revela o verdadeiro motivo de sua viagem para a Arábia Saudita

A influenciadora digital Bruna Biancardi está na Arábia Saudita com a filha, Mavie, de 5 meses, fruto do relacionamento com Neymar Jr.O país é o lugar onde o atleta mora para jogar em um time de futebol local, mas elas não viajaram para encontrá-lo.

Nos stories do Instagram, a morena contou que fez a viagem para um trabalho. Ela foi gravar uma campanha e foi acompanhada da filha e de amigas.

"Foi um dia muito corrido. Chegamos agora no hotel e consegui parar aqui para explicar que eu vim a trabalho aqui para Riyadh, para fazer uma campanha muito legal, que ainda não posso contar. Assim que deixarem, eu conto e compartilho tudo com vocês. Hoje a gente fez vários conteúdos dos bastidores para depois vocês acompanharem tudo”, disse ela.

E completou: "Hoje foi um dia cansativo, estou acabada, meu pé doendo. Dormi muito pouco, estou com o olho vermelho de cansaço. E eu estou acostumada a dormir pouco e acordar várias vezes durante à noite para amamentar a Mavie”.