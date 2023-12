Bruna Biancardi expõe seu maior desafio após chegada de Mavie: “Não desisti”

Não foi fácil! Bruna Biancardi abre o coração sobre sua maior dificuldade após o nascimento da filha com o jogador Neymar Jr, Mavie

Mãe de primeira viagem, Bruna Biancardi decidiu abrir o jogo sobre seu maior desafio após a chegada de Mavie, fruto de sua antiga relação com o jogador de futebol Neymar Jr. Em um relato sincero, a influenciadora digital contou que passou por muitas dificuldades para amamentar a pequena, mas que se manteve perseverante.

Através do stories do Instagram, Bruna abriu uma caixinha de perguntas relacionada à maternidade, quando foi questionada sobre dificuldades. Sincera, a morena contou que não foi fácil ‘dar mamar’: “O mais desafiador com certeza foi a amamentação, mas eu não desisti, estou aqui e hoje em dia está sendo muito bom”, iniciou.

Bruna ainda mandou um recado para quem está passando pelo mesmo desafio: “Você aí, mamãe de primeira viagem que tá aí, que está conseguindo amamentar, mas que está com alguns desafios não desista, tá?”, com ênfase, a influenciadora destacou que não faz julgamentos em relação às escolhas individuais de outras mães sobre amamentação.

A morena então relatou sua experiência: “Achava que os bebês já nasciam sabendo mamar, sugar e não, eles precisam aprender esse movimento de sucção. Isso foi difícil no começo para ela aprender a sugar direitinho, fazer a pega certa. Tivemos dias difíceis, eu estava aprendendo e a Mavie também, mas eu não desisti”, explicou.

Bruna Biancardi passou noites em claro com Mavie:

“Tinham dias que dava vontade”, Bruna lamentou e continuou: “Ela estava com muita fome gritando, eu cansada de madrugada acordando milhões de vezes a noite no comecinho. Os primeiros dias são bem tensos, ela tinha que acordar a cada duas horas para ganhar peso, então, você está cansada, exausta e o bebê também”, a ex do craque desabafou.

A influenciadora também compartilhou que não experimentou desconfortos comuns na amamentação, como dor ou machucados, e por isso que persistiu na sua decisão: “Todo mundo aqui falava ‘dá mamadeira com o seu leite’, ‘ou ‘da mamadeira com fórmula’, eu falava ‘ah não, eu sinto que vai melhorar, a gente vai aprender’ e foi isso".

Por fim, Bruna compartilhou que nutrir sua filha se transformou em um sagrado ritual presente em sua rotina com a pequena: “Hoje eu amamento em qualquer lugar, é prazeroso, gostoso, um momentinho nosso. Fiquei feliz de ter insistido nisso”, a influenciadora celebrou a amamentação da pequena, que está prestes a completar seu segundo mês de vida.

Bruna Biancardi revela maior dificuldade após nascimento de Mavie - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Biancardi anunciou o fim do namoro com o jogador em um comunicado em seu perfil nesta semana: “Este é um assunto particular, mas, como diariamente se relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, revelou.

Bruna Biancardi mandou recado misterioso após término:

Quatro dias após anunciar o fim do namoro com o craque Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais nesta sexta-feira, 1. É que ela resolveu refletir sobre o momento que vive e demonstrou que está grata por tudo, inclusive, pelas perdas recentes! Confira o recado misterioso de Bruna.