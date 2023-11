Bruna Biancardi explode o fofurômetro ao exibir Mavie dormindo em seu peito

Bruna Biancardi se derrete ao curtir momento descontraído ao lado da filha, a pequena Mavie, fruto da antiga relação com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi está aproveitando ao máximo cada momento da maternidade! Nesta quarta-feira, 29, a mamãe coruja se derreteu ao compartilhar um registro fofo da pequena Mavie, que tem apenas um mês e é fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Através do stories do Instagram, Bruna surgiu deitada em uma rede com a recém-nascida em seu peito. A bebê tirava um cochilo sereno logo após mamar com a mamãe. No registro, a influenciadora não tirou os olhos da menina e provou que está curtindo cada segundo ao lado de sua primogênita, que completará dois meses de vida no próximo dia 6.

Na legenda, a modelo se derreteu pela pequena: “Bom dia com sonequinha na rede”, disse Bruna, que anunciou o término da relação com o pai da menina na última terça-feira, 29. A morena anunciou por meio de um comunicado nos stories do Instagram que colocou um ponto final em seu namoro com o craque da Seleção Brasileira.

Bruna Biancardi exibe Mavie dormindo em seu peito - Reprodução/Instagram

Vale ressaltar que Bruna decidiu não divulgar muitos detalhes sobre o fim do relacionamento, incluindo o motivo exata do término ou informações sobre a filha do casal, por se tratar de um 'assunto particular', conforme mencionado pela modelo. No comunicado, a influenciadora esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe à criação da bebê.

A decisão de Bruna surgiu logo depois dos rumores de que o jogador de futebol teria feito mais uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz no último final de semana. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o craque teria dado em cima da atriz e influenciadora Nathalia Morais, mas ele acabou levando um fora.

Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores: “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo”, disse Bruna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

