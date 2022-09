Branca Feres encanta ao mostrar o rosto da filha recém-nascida, Nicole

Nas redes sociais, Branca Feres, ex-atleta do nado sincronizado, exibiu o rostinho da filha recém-nascida

Branca Feres (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto do rostinho da filha recém-nascida, Nicole, fruto de seu relacionamento com Gustavo Frota, na noite desta quinta-feira, 29.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece com a herdeira no colo, acompanhada da irmã gêmea, Bia Feres (34), que está grávida pela segunda vez.

"Baby Nini passando pra desejar uma linda noite pra vocês. Pergunta que não quer calar… Ela tá no colo da mãe ou da tia? Vamos responder nos stories!", escreveram na legenda da publicação. Nos Stories, as gêmeas revelaram que a bebês estava no colo da mãe.

Além da foto do feed, Branca, que já deixou a maternidade, também postou uma foto em que a filha aparece dormindo. Na imagem, Nicole aparece usando um macacão cinza, do Harry Potter.

Vale lembrar que a menina nasceu no último domingo, 25, e nas redes sociais a ex-atleta do nado sincronizado compartilhou fotos do parto e celebrou a chegada da herdeira. "Como eu esperei por esse dia… Ela escolheu o dia dela. Eu queria dia 22, QUE-RIA. Mas ela veio mostrando que quem manda é ela [...]", disse ela em um trecho da postagem.

Confira as fotos de Nicole, filha de Branca Feres:

Nicole, filha de Branca Feres - Foto: Reprodução/Instagram

