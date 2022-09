Nasce Nicole, filha de Branca Feres: ''Como eu esperei por esse dia''

A ex-atleta do nado sincronizado Branca Feres compartilhou as primeiras fotos após o parto da filha, Nicole, e encantou os fãs

Branca Feres (34) deu à luz a filha Nicole neste domingo, 25! A ex-atleta do nado sincronizado compartilhou fotos do parto nas redes sociais e anunciou a chegada da herdeira com o marido, Gustavo Frota.

A menina chegou ao mundo às 07h18h, de parto normal, medindo 48cm e pesando 3,010kg.

"Como eu esperei por esse dia… Ela escolheu o dia dela. Eu queria dia 22, QUE-RIA. Mas ela veio mostrando que quem manda é ela. As 23:00 eu comecei a sentir algumas contrações, Guga muito calmo pensando que poderia ser 'alarme falso' e confesso que eu também pensei… As 02:00 as contrações aumentavam e o Guga na parceria contava todas elas a cada minuto. (ele teve um papel lindo nessa história)", começou ela.

Branca seguiu contando quando chegou ao hospital. "Chegamos no hospital, eu estava com mais contrações. Mas como essa foi minha primeira experiência eu ainda estava ali, com dores e na dúvida, será mesmo a hora?! 04:30 da manhã, PRONTO. Olhei pra cara do Guga e disse: 'Nicole vemmm…a bolsa estourou'. Foi um parto lindo! Do jeito que eu sonhei… Chegou pra mudar a minha vida e me ensinar o que é amor eterno".

Por último, Branca fez os seus agradecimentos. "Obrigada Meu amor pela parceria… nosso amor cresceu , não coube mais pra gente e por isso Nicole chegou! Quero agradecer a Dra Eliane Chaves e a toda equipe médica, por me passarem tanta confiança e me tratarem com muito carinho e cuidado, vocês fizeram toda a diferença. E obrigada @fotografiathaisgalardi pelas recordações lindas e por todo apoio durante as longas horas".

