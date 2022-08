As gêmeas Bia e Branca Feres comemoram dupla gravidez

Ex-atletas, Bia e Branca Feres exibem suas barrigas em gestações simultâneas: 'Quero que nossos filhos sejam muito próximos, mas vamos evitar comparações'

Se as gêmeas Bia e Branca Fe­res (34), ex-atletas do nado sincronizado, sempre tiveram uma conexão especial, agora o laço se fortaleceu ainda mais: as duas irmãs esperam novos herdeiros em gestações simultâneas. Branca está no oitavo mês de Nicole, sua primeira filha, da união com Gus­tavo Frota (34). Enquanto Bia, casada com Maurício Sirotsky Neto (37), está no quarto mês de seu segundo filho. Ela já é mãe de Isaac, que completou 1 ano em julho. “Quatro meses depois que ele nasceu, engravidei novamente, no resguardo. Mas a gestação não evoluiu. Fui a uma consulta e o coraçãozinho não tinha se desenvolvido. Óbvio que fiquei triste, mas só tive uma outra menstruação e engravidei novamente. Agora, vivemos esse momento maravilhoso. Tudo na hora certa”, celebrou Bia.

Mamãe de primeira viagem, Bran­ca está em êxtase. “Nunca fomos tão felizes”, disse ela. “Já quero outro em breve, estou ansiosa! Sempre quisemos gêmeos, ficávamos perguntando para o médico se ele achava outro bebê na barriga...”, brincou ela.

Apesar de as gestações conjuntas não terem sido planejadas, o momento especial se tornou uma mão na roda para as irmãs gêmeas. Mesmo morando em cidades diferentes — Bia em São Paulo e Branca no Rio de Ja­ne­iro —, elas sempre encontram uma maneira de estar perto uma da outra. “Nossa convivência sempre foi muito intensa, mas agora eu ligo para ela o tempo todo, tiro dúvidas. Viajava para a casa dela toda semana”, relembrou Branca. “O que tenho de mais precioso na vida é a minha relação com a minha irmã. Quero que nossos filhos sejam muito próximos, mas vamos evitar comparações. Já sofremos muito com isso. Não vamos brincar de trocar os bebês, uma amamentar o da outra, mas claro que vamos nos ajudar”, ponderou Bia.

Apesar de tanto em comum, Bia e Branca passam por gestações bastante distintas. Branca sofre com espinhas, pouco crescimento de cabelo e até uma gengivite gravídica. “Não tive muitos enjoos, mas fiquei insuportável nos primeiros meses, muito mau humor...”, relembrou ela. Por sua vez, Bia comemora a pele e os cabelos ótimos, mas sofre com as náuseas provocadas pela gravidez. “Na gestação do Isaac, tinha muita fome, engordei 20 kg, quase não enjoava. Agora é enjoo dia e noite”, lamentou ela.

As mudanças no corpo não assustam as irmãs, que confessam não seguir rotina de exercícios ou dieta enquanto esperam os bebês. “Não me considero fitness. O esporte foi minha profissão e, quando engravidei, não liguei para nada. Não era o momento de ficar sarada, queria nutrir meu filho”, recordou Bia. “Durante muito tempo, fui neurótica com estética. Depois que me aposentei, a maternidade mudou minhas prioridades. Quero ser saudável antes de ser gostosa”, completou.

Quando o assunto é parto, as irmãs só esperam pelo melhor. “Não tenho fixação pelo parto normal. Se precisar de cesárea, que seja!”, explicou Branca. Bia vai além: ela espera que outras mães não sintam culpa por não conseguirem ter o parto que idealizaram. “Parto humanizado é o que faz bem para a mãe e para o bebê. Tive uma experiência ótima no primeiro e espero ter de novo, mas as mulheres romantizam muito o parto normal. Conheço meninas que tiveram depressão por não terem o parto que sonhavam. Foi uma frustração. Mães precisam esperar pelo bebê e não pelo parto”, concluiu a ex-atleta.

