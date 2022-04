Bianca Andrade mostra as fantasias que Cris usou seu primeiro Carnaval e derrete a web

No primeiro Carnaval de Cris, Bianca Andrade veste o bebê com diferentes fantasias

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 12h05

Já não é novidade para ninguém que Bianca Andrade (27) é super fã do Carnaval!

E, parece que a influenciadora digital quer compartilhar a emoção do feriado com seu herdeiro, Cris (9 meses).

Mesmo na correria dos desfiles como musa da Grande Rio, ela fez questão de fantasiar o pequeno todos os dias.

Em seu Instagram, a mãe-coruja postou três fotos, feitas por FB Vasconcellos, dos looks que o bebê usou. O primeiro foi de marinheiro, o segundo de Chaves e último de Quico.

“Primeiro Carnaval do meu ‘baíugo’ não poderia passar em branco! Mesmo na correria, fiz questão de colocar fantasia nele todos os dias pra que ele sempre sinta a magia do Carnaval junto com a mamãe”, começou na legenda.

“Agora me diz se dá pra ter um neném desse e não morder? Porque eu não aguento! Obs: se você der zoom, vai conseguir ver os primeiros dentinhos dele”, apontou a ex-BBB 20 ao final.

Vale ressaltar que Cris é fruto do relacionamento da gata com Fred (33). Durante o Carnaval, ela e o youtuber anunciaram que não estão mais juntos.

Confira as fotos do filho de Bianca Andrade usando fantasias para curtir seu primeiro Carnaval: