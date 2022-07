Bia Feres anuncia que está grávida pela segunda vez

Nadadora Bia Feres e o marido, Maurício Sirotsky, estão à espera do segundo filho; os dois já são pais de Isaac, de um ano

A nadadora Bia Feres (34), irmã gêmea de Branca Feres (34), usou suas redes sociais para revelar que está grávida novamente!

Um ano após dar à luz a seu primogênito, Isaac (1), fruto do relacionamento com o empresário Maurício Sirotsky, a ex-atleta do nado sincronizado anunciou a nova gravidez nesta quarta-feira, 27.

Na conta compartilhada com sua irmã no Instagram, Bia publicou fotos ao lado do marido e do herdeiro, que esbanjou fofura ao posar segurando o teste, e afirmou que ainda não sabem o sexo do bebê.

"É, gente, baby Isaac foi promovido a irmão mais velho! Foi tão de repente que eu descobri que eu não poderia estar mais surpresa e feliz! Baby Isaac agora vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Já estava nos nossos planos ter mais um baby, mas não imaginávamos que seria assim tão rápido", disse Bia na legenda da publicação.

Vale ressaltar que Branca também está grávida, esperando a primeira filha, Nicole.

Branca Feres fala sobre primeira gestação

Recentemente, Branca Feres exibiu o barrigão da primeira gravidez e aproveitou para falar sobre a nova fase da vida. A ex-atleta confessou que ter vivido de perto a gravidez de sua irmã foi muito importante para que ela se sentisse "mais familiarizada" agora: "A gravidez vem sendo um episódio incrível e um pouquinho "doido" na minha vida. Foi maravilhoso ter acompanhando tão de perto a gravidez da Bia e do baby Isaac e poder ter vivido cada momento ao lado dela. Vejo hoje como me sinto mais familiarizada com cada sentimento e período da minha gravidez. Cada dia que passa venho aprendendo algo novo, usufruindo de novas sensações E também sentindo um pouquinho de medo, o que penso que teria sido maior se não tivesse vivido a gravidez dela tão de perto".

