Branca Feres sobre a gravidez: "Me sinto mais familiarizada com cada sentimento"

Branca Feres, a ex-atleta do nado sincronizado, exibiu o barrigão em dia na praia e refletiu sobre a primeira gestação

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 14h30

Branca Feres (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo o barrigão em dia de praia ao lado da irmã, Bia Feres (34).

Ao publicar as imagens em seu perfil no Instagram este domingo, 5, a ex-atleta do nado sincronizado aproveitou para falar sobre a gestação, e confessou que ter vivido de perto a gravidez de sua irmã foi muito importante para que ela se sentisse "mais familiarizada" agora.

"A gravidez vem sendo um episódio incrível e um pouquinho "doido" na minha vida. Foi maravilhoso ter acompanhando tão de perto a gravidez da Bia e do baby Isaac e poder ter vivido cada momento ao lado dela. Vejo hoje como me sinto mais familiarizada com cada sentimento e período da minha gravidez", começou ela.

Branca contou que está aprendendo bastante, mas também está com um pouco de medo. "Cada dia que passa venho aprendendo algo novo, usufruindo de novas sensações E também sentindo um pouquinho de medo, o que penso que teria sido maior se não tivesse vivido a gravidez dela tão de perto", confessou.

Ela também deu detalhes sobre como está se sentindo. "Pode parecer engraçado, mas eu venho me sentindo um "aquário" humano. Como se fosse de vidro e com algo frágil dentro de mim. Mas quando o amor está presente, esse medo fica pequenininho, e todas as outras coisas nos tornam mais fortes", finalizou.

Branca está à espera de um menina, que se chamará Nicole. A menina é fruto de seu relacionamento com Gustavo Frota.

Confira a publicação da ex-atleta: