Em Chá Revelação, Branca Feres descobre sexo do primeiro bebê com Gustavo Frota

Para descobrir o sexo do bebê, Branca Feres e o marido precisaram estourar alguns balões

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 20h30

Branca Feres (34) e Gustavo Frota descobriram o sexo do primeiro bebê que estão esperando.

Nesta segunda-feira, 18, a mamãe de primeira viagem compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando os detalhes do Chá Revelação, e contou que precisou participar de um game para descobrir se ela e o marido terão uma menina ou um menino.

No jogo, o casal precisava acertar sete balões, que ao serem estourados saiam confetes rosa ou azul. A cor que saísse mais vezes confirmava o sexo do bebê.

"Vocês acham que é menino ou menina? Assistam o game dos 7 BALÕES até o final pra descobrirem e se emocionarem junto com a gente", escreveu ela na legenda do vídeo.

Após estourar os balões, Branca e Gustavo descobriram que serão pais de uma menina, que se chamará Nicole.

A irmã de Bia Feres (34) anunciou que estava grávida pela primeira vez no último dia 8. Na ocasião, ela compartilhou lgumas fotos ao lado do marido em que aoarece segurando o teste de gravidez, e falou sobre a felicidade que estava sentindo. "Temos um tesouro e está escondido na minha barriga! É com muita alegria e felicidade que eu B2 (Branca) e Gustavo, viemos contar pra vocês essa notícia que encheu nossos corações de amor e muita alegria", celebrou ela.

Confira o vídeo da descoberta do sexo do filho de Branca e Gustavo: