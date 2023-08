Bárbara Evans rebate hater após comentário sobre a filha: "Não fale besteira"

A modelo Bárbara Evans respondeu o comentário de uma internauta que falou sobre ela não dar atenção para a filha, Ayla

Bárbara Evans decidiu rebater um comentário negativo que recebeu de um internauta envolvendo sua relação com a filha, Ayla, que tem apenas um ano. Através dos Stories do Instagram, a modelo mostrou a mensagem de uma hater, que afirmou que ela não dá atenção para a primogênita.

"Coloque um pouco ela no seu colo. Eu não vejo, chama muito por você. Brinque com ela um pouco", disse a seguidora. A filha de Monique Evans, que está grávida de gêmeos, fez questão de responder a mensagem e ressaltou que seus movimentos estão limitados, já que a gestação é delicada.

"Eu vivo por ela, faço tudo com ela. Mas estou gestante de gêmeos, é uma gestação delicada que preciso ter certos cuidados. Meu mundo é a Ayla, estou sempre com ela, eu mal saio de casa. Então, pelo amor de Deus, não fale besteira, mulher", disparou a loira.

Em seguida, Bárbara contou que dá bastante atenção para a herdeira. "Faço até coisas que não poderia fazer. Pego ela no colo, subo escada com ela, brinco de bola, jogo ela pra cima... ela está me chamando mais pois está percebendo que estou grávida, e não porque eu não estou dando atenção para ela", ressaltou.

Ayla é fruto do relacionamento de Evans com Gustavo Theodoro. Os dois estão à espera dos gêmeos Antônio e Álvaro, que devem nascer em dezembro.

Confira:

Bárbara rebate comentário de seguidora - Reprodução/Instagram

Leia também:Grávida de gêmeos, Bárbara Evans exibe a barriguinha ao renovar o bronzeado

Decoração do quarto dos gêmeos

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans já está organizando tudo para a chegada dos filhos gêmeos, que devem nascer em dezembro deste ano. Grávida pela segunda vez, ela surpreendeu os fãs ao mostrar imagens de como é o projeto de decoração do quarto dos filhos.

Em um story no Instagram, a filha de Monique Evans exibiu o projeto em vários ângulos de como será o quarto dos meninos na mansão da família. O ambiente contará com dois berços, uma cama de apoio, a cômoda com o trocador e um guarda-roupa. O local vai ser decorado em tons de verde, com painel na cabeceira dos berços e papel de parede estampado. Veja os detalhes!