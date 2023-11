Bárbara Evans mostra primeiro banho de um dos gêmeos, Antônio

Bárbara Evans continuou atualizando seus seguidores do Instagram sobre seus filhos gêmeos recém-nascidos, Antônio e Álvaro

Nesta terça-feira, 28, Bárbara Evans continuou atualizando seus seguidores do Instagram sobre seus filhos gêmeos recém-nascidos e compartilhou o primeiro banho de Antônio. "O primeiro banho dele depois de mais de 24 horas de nascido", disse ela nos Stories.

"Vou ali dar um apoio moral depois eu conto pra vocês. Tomei um banho, meu cabelo já tá oleoso mas estamos aí", completou a influenciadora. Em seguida, ela compartilha um trecho do bebê no banho: "Limpar essa cabeleira, né?", diz Bárbara.

Mais cedo, a modelo falou sobre o estado de saúde do outro filho gêmeo, Álvaro, que nasceu na última segunda-feira, 27. A modelo e influenciadora, que revelou que o pequeno nasceu com desconforto na respiração, disse que ele já tem previsão de alta da UTI.

"Álvarozinho está ótimo, a previsão é que hoje tirem o aparelhinho dele. Não sei explicar direito, mas enfim. Vamos ver como ele vai ficar, mas hoje mesmo ele já vem para o quarto dormir com a gente, ou amanhã de manhã. Ele está ótimo, mamando o colostinho da mamãe. O Antônio está aqui também".

Além disso, Bárbara contou que o outro bebê, Antônio, está no quarto com ela e dorme muito bem. Então, ela ainda revelou que quer ver os filhos gêmeos juntos para comparar os rostos deles. Os gêmeos Álvaro e Antônio nasceram na segunda-feira, 27, com 34 semanas de gestação. "Meus meninos chegaram. 27/11/2023 34 semanas e 3 dias. Álvaro: 2.356g, 45cm, 14:08. Antônio: 2.090g, 44cm, 14:10", disse ela na legenda.

Bárbara e o marido, Gustavo Theodoro, também são pais de Ayla, de 1 ano.

Bárbara Evans engravidou por meio da fertilização in vitro e já contou sobre o procedimento

Bárbara Evans revelou a gravidez para os fãs no dia 15 de maio e contou que espera o nascimento de dois meninos gêmeos. Ela engravidou por meio da fertilização in vitro e está radiante. Tanto que ela já contou detalhes de como foi o processo para engravidar.