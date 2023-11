Bárbara Evans mostra os filhos gêmeos combinando looks: "Coração completo"

Bárbara Evans mostra os filhos gêmeos combinando looks; em foto inédita, Álvaro e Antônio apareceram no bercinho ao acordarem

Feliz da vida, a atriz e modelo Bárbara Evans mostrou nas redes sociais uma foto inédita dos filhos gêmeos combinando looks. Orgulhosa e feliz, ela exibiu os dois pequenininhos no bercinho logo após acordarem.

“Olha quem está chegando, gente. Para ficar com a família dele. Olha lá, mamãe”, declarou ela. Nos últimos dias, ela viveu um drama após a chegada dos bebês. É que um deles precisou ficar na UTI. “Ele está ótimo. Só com um pouco de desconforto na respiração. Mas está tudo bem”, afirmou ela.

Na foto, os dois aparecem com macacão azul mostrando toda a beleza da duplinha. Álvaro e Antônio nasceram no dia 27 de novembro e agora estão bem. Eles são os caçulinhas do casal Bárbara Evans e Gustavo Theodoro. Os dois também tiveram uma filha primogênito, Ayla.

Recentemente, a filha de Monique Evans compartilhou um vídeo mostrando todos os detalhes do quarto da maternidade dos pequenos. A loira contou com uma decoração super especial, incluindo arranjos de flores, objetos estampados em xadrez com detalhes de cavalos e docinhos personalizados com a inicial dos bebês.

Veja:

Bárbara Evans fala sobre o estado de seu filho na UTI

Após o nascimento dos gêmeos Álvaro e Antônio, a modelo Bárbara Evans contou que um de seus filhos precisou ficar internado na UTI neonatal. Isso porque o bebê teve um quarto de desconforto respiratório e precisou ficar em observação em uma área especializada na maternidade.

Na última terça-feira, 28, a influenciadora atualizou seus seguidores sobre a evolução do seu filho, que deve receber alta da unidade em breve. "Álvarozinho está ótimo. A previsão é que hoje tirem o aparelhinho dele e vamos ver como ele vai ficar. Talvez hoje mesmo ele já venha para o quarto dormir com a gente ou amanhã de manhã. Ele está ótimo, mamando o colostro da mamãe”, disse ela.