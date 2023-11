Bárbara Evans mostra detalhes do quarto da maternidade de filhos gêmeos

Após dar à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans mostra detalhes da decoração do quarto da maternidade dos filhos; confira!

Na última segunda-feira, 27, a modelo Bárbara Evans deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio. Frutos de seu relacionamento com Gustavo Theodoro, os meninos tiveram uma recepção super fofa no hospital, com direito a quarto decorado e lembrancinhas.

Em seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans compartilhou um vídeo mostrando todos os detalhes do quarto da maternidade dos pequenos. A loira contou com uma decoração super especial, incluindo arranjos de flores, objetos estampados em xadrez com detalhes de cavalos e docinhos personalizados com a inicial dos bebês.

Até mesmo os lençóis das caminhas dos garotinhos foram especiais. Cada um recebeu uma roupa de cama personalizada com seus nomes. Além disso, quem os visitou no hospital levou para casa lembrancinhas personalizadas, incluindo pequenas esculturas de porcelana em formato de bota de caubói e cavalinhos.

Confira o vídeo:

Bárbara Evans fala sobre o estado de seu filho na UTI

Após o nascimento dos gêmeos Álvaro e Antônio, a modelo Bárbara Evans contou que um de seus filhos precisou ficar internado na UTI neonatal. Isso porque o bebê teve um quarto de desconforto respiratório e precisou ficar em observação em uma área especializada na maternidade.

Na última terça-feira, 28, a influenciadora atualizou seus seguidores sobre a evolução do seu filho, que deve receber alta da unidade em breve. "Álvarozinho está ótimo. A previsão é que hoje tirem o aparelhinho dele e vamos ver como ele vai ficar. Talvez hoje mesmo ele já venha para o quarto dormir com a gente ou amanhã de manhã. Ele está ótimo, mamando o colostro da mamãe”, disse ela.

A loira ainda aproveitou para dizer que Antônio estava no quarto com ela e afirmou que estava ansiosa para vê-los juntos. "Eu estou ansiosa para tirar foto dos dois juntos. Ontem, no parto, não deu muito para ver. A gente está achando que eles são muito iguais. Queremos fazer uma foto deles juntos para ver. Acho que só o queixo que muda. Logo ele está aqui em casa com a gente. Provavelmente a gente só vai ter alta no hospital", afirmou.