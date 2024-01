Bárbara Evans mostra ensaio fotográfico de filhos gêmeos: "Show de fofura"

Em celebração de 45 dias do nascimento de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, Bárbara Evans faz ensaio fotográfico dos bebês e mostra sua evolução

A modelo Bárbara Evans estourou o fofurômetro com novas fotos de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, nesta quinta-feira, 11. A esposa de Gustavo Theodoro celebrou 45 dias desde o nascimento dos pequenos e mostrou sua evolução em um lindo ensaio fotográfico de seus herdeiros.

Em seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans compartilhou alguns cliques dos meninos que posaram juntinhos com um macacão verde para as fotos. Com a publicação, a influenciadora digital ainda contou as mudanças de peso de tamanho dos bebês. Álvaro está com 4055kg e 54cm, enquanto Antônio está com 3895kg e 52 cm.

Na legenda da publicação, Bárbara se derreteu por seus filhos. "Deus me de estrutura para conseguir aguentar esse show de fofura!! Quem aguenta esses bochechas?!", escreveu ela. Por fim, ela ainda lançou um desafio para seus seguidores adivinhar quem é quem na foto. "Fácil saber qual é qual né?! Eles são super diferentes", afirmou.

Nos comentários, o papai dos gêmeos e de sua irmã mais velha, Ayla, de 1 ano, fez questão de declarar seu amor aos filhos. "Papai não aguenta, é tanto amor", disse Gustavo. Alguns fãs se juntaram ao coro e rasgaram elogios também. "Pacotinho de amor, vontade de morder, apertar, levar pra casa", declarou um. "Morrendo de amores", disse outro. "Lindos demais", disparou mais um.

Outros seguidores já apontaram como Álvaro e Antônio são diferentes. "Interessante,eles não são parecidos. Um parece com o pai, o outro com a Ayla, sendo que parece com você", escreveu um internauta. "Não tem como errar, são bem diferentes", concordou mais um.

Confira a publicação:

Bárbara Evans perde a paciência com seguidor

Na última quarta-feira, 10, Bárbara Evans perdeu a paciência com um seguidor nas redes sociais. Enquanto respondia algumas perguntas de fãs nos stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada sobre o seu jeito de ser mãe e fez questão de responder.

Um seguidor questionou Evans sobre ela não aparecer muito com os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio.“A sua interação com os gêmeos é tão pouca”, disse o seguidor. A estrela contou que cuida dos três filhos e não mostra tudo nas redes sociais.

“Vocês julgam tanto, né?! Vocês acham que a vida é só o Instagram? Não, não é. Quando estou com eles, eu não filmo. Não preciso provar que estou com eles. E outra, eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses que precisa de mais atenção que eles. Eles não vão lembrar de nada agora, mas ela vai. E eu não devo satisfação sobre o que faço ou deixo de fazer”, afirmou.

Logo depois, ela defendeu o seu jeito de ser mãe. “Sou uma mãe maravilhosa, e não tenho dúvida disso. Tanto para a Ayla quanto para eles. Vocês não acham que a nossa cabeça já fica louca, dividida? E vocês ainda têm coragem de julgar mais ainda uma mãe de três? Empatia! Fora ser mãe de três, sou esposa e trabalho! Não fico de pernas para o alto pensando na morte da bezerra”, declarou.