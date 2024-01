Bárbara Evans perde a paciência com seguidor: ‘Não fico de pernas pro alto’

Mãe de três crianças, a influencer Bárbara Evans recebe comentário questionando o seu jeito de ser mãe e responde à altura

A influenciadora digital Bárbara Evans perdeu a paciência com um seguidor nas redes sociais enquanto respondia as perguntas dos fãs nos stories do Instagram. A estrela foi questionada sobre o seu jeito de ser mãe com base em uma constatação do fã e fez questão de responder.

Um seguidor questionou Evans sobre ela não aparecer muito com os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. “A sua interação com os gêmeos é tão pouca”, disse o seguidor. E ela rebateu. A estrela contou que cuida dos três filhos e não mostra tudo nas redes sociais.

“Vocês julgam tanto, né?! Vocês acham que a vida é só o Instagram? Não, não é. Quando estou com eles, eu não filmo. Não preciso provar que estou com eles. E outra, eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses que precisa de mais atenção que eles. Eles não vão lembrar de nada agora, mas ela vai. E eu não devo satisfação sobre o que faço ou deixo de fazer”, afirmou.

Logo depois, ela defendeu o seu jeito de ser mãe. “Sou uma mãe maravilhosa, e não tenho dúvida disso. Tanto para a Ayla quanto para eles. Vocês não acham que a nossa cabeça já fica louca, dividida? E vocês ainda têm coragem de julgar mais ainda uma mãe de três? Empatia! Fora ser mãe de três, sou esposa e trabalho! Não fico de pernas para o alto pensando na morte da bezerra”, declarou.

Bárbara Evans é casada com o empresário Gustavo Theodoro, com quem teve três filhos: Ayla, de 1 ano, e os gêmeos Álvaro e Antônio, de um mês.

Bárbara Evans mostra seu corpo pós-parto

A influenciadora digital Bárbara Evans matou a curiosidade dos fãs ao mostrar como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Ela mostrou a sua nova silhueta um mês após dar à luz e revelou que o corpo está voltando ao que era antes da gestação.

Na frente do celular, Evans apareceu só de lingerie e deixou à mostra sua barriga e também as curvas do seu corpo. Ela mostrou que a barriga ainda está com um pouco de volume e destacou algumas gordurinhas localizadas.

"Curiosidade de um mês de pós-parto de gêmeos. A barriguinha flácida. Está diminuindo de lado, né? Aqui tem gordura dos dois lados. O 'quadrilzaço'. O braço não está lá essas coisas, não. Mas está bom, só estou mostrando para vocês", disse ela.

E completou: "O umbigo está preto. Não sei o que vou fazer com isso aqui tudo, é pele. Que loucura, hein? Mas é isso".